Зеленский ветировал закон о выделении почти 574 миллионов на завершение строительства музея Голодомора

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон о выделении дополнительных 573,9 млн гривен в завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида. Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета В Р Ярослав Железняк.

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В карточке соответствующего законопроекта № 9437 на сайте Верховной Рады. Отмечается, что 27 июля законопроект вернули в Раду с предложениями президента. При этом в сопроводительных документах пока отсутствует текст предложений Зеленского.

Напомним

13 июля 2023 года Верховная Рада поддержала выделение дополнительных 573,9 млн грн в завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида.

Некоторых украинцев возмутило такое предложение, ведь, по их мнению, сейчас необходимо направлять деньги только на армию, восстановление поврежденной инфраструктуры, медицину и приближающее государство к победе.

В то же время, Александр Ткаченко, который на тот момент был министром культуры, считал уместным потратить эти средства на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида.