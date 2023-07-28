Национальный банк оштрафовал девять лизингодателей и пять финансовых компаний за несвоевременное представление регулятору отчетности за четвертый квартал 2022 года и первый квартал 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ оштрафовал 14 поставщиков финансовых услуг
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На кого наложены штрафы
- ООО «Авто-Лизинг» (ЕГРПОУ 42278777);
- ООО «АБВ Лизинг» (ЕГРПОУ 43337385);
- ООО «Украинская Инвестиционно-Аналитическая Компания» (ЕГРПОУ 38658875);
- ООО «Финкар» (ЕГРПОУ 41751892);
- ООО «Скания Кредит Украина» (ЕГРПОУ 3305244);
- КП «Муниципальная житро» Днепровского городского совета (ЕГРПОУ 31951093);
- ООО «Фастфинанс» (ЕГРПОУ 39908548);
- ООО «Катерпиллар Файненшл Украина» (ЕГРПОУ 35431993);
- ООО «Лизинговая Компания «Крид» (ЕГРПОУ 40682619);
- ООО «Маркет-Финанс» (ЕГРПОУ 43481106);
- ООО «Финансовая Компания «Рикард» (ЕГРПОУ 42100015);
- ООО «Автоцентр «Мотор Сити» (ЕГРПОУ 38910734);
- ООО «ФК «Эксперт Инвест» (ЕГРПОУ 39642515);
- ООО «Статус Капитал» (ЕГРПОУ 39425460).
Решения о применении мер влияния приняты по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг 28 июля 2023 года и вступают в силу 31 июля 2023 года.
Уплатить штраф поставщики финансовых услуг должны в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.
Источник: Минфин
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