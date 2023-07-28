НБУ оштрафовал 14 поставщиков финансовых услуг

Национальный банк оштрафовал девять лизингодателей и пять финансовых компаний за несвоевременное представление регулятору отчетности за четвертый квартал 2022 года и первый квартал 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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На кого наложены штрафы

ООО «Авто-Лизинг» (ЕГРПОУ 42278777);

ООО «АБВ Лизинг» (ЕГРПОУ 43337385);

ООО «Украинская Инвестиционно-Аналитическая Компания» (ЕГРПОУ 38658875);

ООО «Финкар» (ЕГРПОУ 41751892);

ООО «Скания Кредит Украина» (ЕГРПОУ 3305244);

КП «Муниципальная житро» Днепровского городского совета (ЕГРПОУ 31951093);

ООО «Фастфинанс» (ЕГРПОУ 39908548);

ООО «Катерпиллар Файненшл Украина» (ЕГРПОУ 35431993);

ООО «Лизинговая Компания «Крид» (ЕГРПОУ 40682619);

ООО «Маркет-Финанс» (ЕГРПОУ 43481106);

ООО «Финансовая Компания «Рикард» (ЕГРПОУ 42100015);

ООО «Автоцентр «Мотор Сити» (ЕГРПОУ 38910734);

ООО «ФК «Эксперт Инвест» (ЕГРПОУ 39642515);

ООО «Статус Капитал» (ЕГРПОУ 39425460).

Решения о применении мер влияния приняты по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг 28 июля 2023 года и вступают в силу 31 июля 2023 года.

Уплатить штраф поставщики финансовых услуг должны в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.