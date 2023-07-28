Владельцы евробондов Нафтогаза согласились на реструктуризацию

НАК «Нефтегаз Украины» в пятницу получил согласие инвесторов на реструктуризацию евробондов со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года, говорится в сообщении компании на бирже. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Согласно сообщению, по облигациям-2022 кворум на собрании составил 87,72%, количество голосов «за» — 100%, облигаций-2026 — соответственно 91,33% и 99,72%.

«Таким образом, чрезвычайные резолюции для облигаций 2022 и облигаций 2026 были приняты. Эмитент и заемщик будут теперь продвигать реализацию предложений», — говорится в сообщении.

Уточнено, что эмитент по запросу заемщика опубликует дополнительное объявление после совершения сделки.

«Я хотел бы поблагодарить всех владельцев облигаций Нафтогаза, которые поддержали наши усилия по решению проблемы дефолта за ними. Это позволит компании нормализовать ситуацию на рынках капитала и теснее взаимодействовать, в частности, с международными финансовыми учреждениями, которые не могли предоставить поддержки для принятия такого решения», — заявил глава НАК «Нафтогаз» Алексей Чернышев.

В то же время он отметил, что НАК по-прежнему намерен обслуживать свой долг и выполнять свои обязательства, в частности по реформе корпоративного управления, а также инвестиционные планы, несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства.

Напомним

13 июля 2023 года НАК «Нафтогаз Украины» объявил о начале голосования по получению согласия инвесторов на реструктуризацию евробондов со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года. Ожидалось, что оно завершится к концу июля.

Согласно опубликованным данным Consent solicitation на Ирландской фондовой бирже, последний срок голосования — 16:00 по Лондону 25 июля. Оба собрания назначены на 28 июля этого года. Кворум составляет две трети от объема выпуска, решение принимается большинством — не менее трех четвертей от участников собрания. На повторном собрании при отсутствии кворума он снижается до одной трети.

Отмечено также, что в рамках выполнения заявленных условий Нафтогаз уже перечислил $19,06 млн или эквивалент этой суммы в гривне — первый транш в Резервный фонд по накоплению средств для выплат процентов по евробондам-2026, что соответствует сумме одного купона.

В конце мая 2023 года «Нафтогаз Украины» заявил о договоренностях с инвесторами до конца июля реструктуризировать два дефолтных выпуска еврооблигаций: на $375 млн с погашением в июле 2022 года и $500 млн с погашением в ноябре 2026 года, согласившись на определенное улучшение условий для владельцев этих бумаг по сравнению с предложением от 10 марта.

Согласно опубликованным на бирже условиям, основными изменениями являются некоторое усиление ковенанта, выплата наличными последнего полугодового купона в двухлетнем периоде отсрочки, создание фонда выплаты процентов по облигациям-2026, а также появление платы за реструктуризацию, однако без каких-либо деталей по ней.

Как и раньше, Нафтогаз по евробондам-2022 предложил отсрочить выплату 50% основного долга на два года — до 19 июля 2024 года, остальные 50% - до 19 июля 2025-го.

Что касается отсрочки погашения основной суммы евробондов-2026, предложение также осталось прежним: 50% — в год, до 8 ноября 2027 года, и еще 50% — до 8 ноября 2028 года, а также выплата премии 0,5% от основной суммы за согласие.

Как и в марте, НАК предложил по евробондам-2022 повысить процентную ставку с даты вступления в силу реструктуризации с 7,375% до 7,65% годовых, что соответствует ставке по евробондам-2026, а также вместе с просроченными процентами выплатить 5% основной суммы.

Нафтогаз снова хочет оставить за собой право самостоятельно решать, выплачивать ли проценты за период двухлетней отсрочки или капитализировать их, за исключением, как указано выше, последнего купона: для евробондов-2022 — с 19 января по 19 июля 2024 года, для евробондов-2026 — с 8 мая по 8 ноября 2024 года.

Новое также предложение создать фонд по накоплению средств для выплат процентов по евробондам-2026: сумму одного купона в $19,06 млн или эквивалент в гривне в день вступления в силу реструктуризации, затем по $3 млн 15 января и 15 февраля 2024 года и еще $13, 06 млн. 31 марта 2024 года.

Новой предложенной ковенантой стало ограничение нового долга к 19 июля 2024 года $500 млн и сроком погашения после погашения евробондов-2026 с ежеквартальными отчетами о нем, а также активнее задействовать наблюдательный совет для утверждения новых заимствований и продаж активов.

Как уточнили в компании, от таких ковенантов выиграют и владельцы еврооблигаций-2024 на 600 млн евро, единственные, кто согласился в прошлом году на отсрочку выплат на два года.