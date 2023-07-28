Банк Конкорд сделал заявление на фоне слухов о лишении банковской лицензии

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 июля 2023, 15:16 Читати українською

Банк Конкорд сделал заявление на фоне слухов о лишении банковской лицензии

Банк Конкорд решил сделать заявление после и появления материалов в СМИ о лишении банковской лицензии. Собственно, финучреждение опровергает эту информацию.

Банк Конкорд решил сделать заявление после и появления материалов в СМИ о лишении банковской лицензии.
Фото: concord.ua

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Подобные сплетни начали появляться на сайтах-„мусорниках“, известных использованием непроверенной информации, а также в созданных российскими спецслужбами телеграмм-каналах, целью которых является дестабилизация ситуации в Украине», — заявили в банке.

В Конкорде также отметили, что в настоящее время в банке завершается регламентная плановая проверка Национального банка, которая проходит в соответствии с согласованными этапами и сроками.

В сообщении говорится, что проверка — ключевая функция регулятора. В 2022 году в банке состоялся аудит, рекомендации которого были сразу учтены и внедрены.

«Мы наблюдаем и чрезвычайно озабочены тем давлением, которое с помощью вражеских ресурсов (предполагаем, что нашими конкурентами) оказывается на Нацбанк Украины и на общество, манипулируя версиями относительно выводов проверки, выдавая настоящую версию предположения о лишении лицензии.

Считаем такую ситуацию крайне опасной, так как осуществляется публичная спекуляция вокруг работы нацрегулятора. Манипулятивно и безосновательно сложившиеся ожидания от выводов проверки могут исказить и искажить реальную картину и создать угрозу безосновательного подрыва доверия.

Сообщаем, что наш банк и его продукты завоевали немало наград и признаний за последнее время. Более подробно с ними можно ознакомиться на нашем официальном сайте", — заявили в банке Конкорд.

В финучреждении также отметили, что банк соблюдает все нормативные требования НБУ и ведет прибыльную деятельность. Рейтинг устойчивости банка повышен до уровня ААА. Также банк тщательно выполняет все рекомендации, предоставляемые НБУ.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами