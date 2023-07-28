Банк Конкорд сделал заявление на фоне слухов о лишении банковской лицензии

Банк Конкорд решил сделать заявление после и появления материалов в СМИ о лишении банковской лицензии. Собственно, финучреждение опровергает эту информацию.

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«Подобные сплетни начали появляться на сайтах-„мусорниках“, известных использованием непроверенной информации, а также в созданных российскими спецслужбами телеграмм-каналах, целью которых является дестабилизация ситуации в Украине», — заявили в банке.

В Конкорде также отметили, что в настоящее время в банке завершается регламентная плановая проверка Национального банка, которая проходит в соответствии с согласованными этапами и сроками.

В сообщении говорится, что проверка — ключевая функция регулятора. В 2022 году в банке состоялся аудит, рекомендации которого были сразу учтены и внедрены.

«Мы наблюдаем и чрезвычайно озабочены тем давлением, которое с помощью вражеских ресурсов (предполагаем, что нашими конкурентами) оказывается на Нацбанк Украины и на общество, манипулируя версиями относительно выводов проверки, выдавая настоящую версию предположения о лишении лицензии.

Считаем такую ситуацию крайне опасной, так как осуществляется публичная спекуляция вокруг работы нацрегулятора. Манипулятивно и безосновательно сложившиеся ожидания от выводов проверки могут исказить и искажить реальную картину и создать угрозу безосновательного подрыва доверия.

Сообщаем, что наш банк и его продукты завоевали немало наград и признаний за последнее время. Более подробно с ними можно ознакомиться на нашем официальном сайте", — заявили в банке Конкорд.

В финучреждении также отметили, что банк соблюдает все нормативные требования НБУ и ведет прибыльную деятельность. Рейтинг устойчивости банка повышен до уровня ААА. Также банк тщательно выполняет все рекомендации, предоставляемые НБУ.