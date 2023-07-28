НБУ пополнил интернет-магазин новыми памятными монетами и банкнотами (список)

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 июля 2023, 11:28 Читати українською

НБУ пополнил интернет-магазин новыми памятными монетами и банкнотами (список)

Национальный банк 28 июля пополнил ассортимент нумизматической продукции своего интернет-магазина. Об этом регулятор сообщил своим клиентам.

Национальный банк 28 июля пополнил ассортимент нумизматической продукции своего интернет-магазина.
Фото: bank.gov.ua

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новые памятные монеты и банкноты

  • Памятная монета из золота «Нестор-летописец»;
  • Памятная монета из золота «Острожская Библия»;
  • Памятная монета из серебра «Семья Галаганов»;
  • Памятная монета из нейзильбера «Дмитрий Бортнянский»;
  • Памятная монета из нейзильбера «Николай Лукаш»;
  • Памятная монета из нейзильбера «100 лет Харьковскому национальному университету городского хозяйства имени А. М. Бекетова»;
  • Памятная монета из нейзильбера Год Кота (Кролика);
  • Памятная медаль по нейзильберу «Государственная служба финансового мониторинга Украины»;
  • Сувенирная банкнота «Сто гривен» (к 100-летию событий Украинской революции 1917 — 1921 годов) в сувенирной упаковке;
  • Памятная банкнота номиналом 20 гривен образца 2018 к 30-летию независимости Украины;
  • Памятная банкнота номиналом 200 гривен образца 2019 к 30-летию независимости Украины;
  • Памятная банкнота номиналом 500 гривен образца 2015 к 30-летию независимости Украины;
  • Памятная банкнота номиналом 1000 гривен образца 2019 к 30-летию независимости Украины;
  • Памятная банкнота «ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!» в сувенирной упаковке;
  • Памятная банкнота номиналом 20 гривен к 160-летию со дня рождения Ивана Франко.

Ассортимент сопутствующей продукции

  • Футляр для золотых монет из флока зеленого цвета Ø 13,92 мм;
  • Футляр для серебряных монет из искусственной кожи зеленого цвета Ø 38,6 мм;
  • Деревянный футляр для пяти серебряных монет зеленого цвета;
  • Замшевые футляры для пяти серебряных монет зеленого цвета.

Где заказать

Заказать нумизматическую продукцию НБУ можно на официальном сайте интернет-магазина регулятора.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает zevs1 и 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами