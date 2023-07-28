Национальный банк 28 июля пополнил ассортимент нумизматической продукции своего интернет-магазина. Об этом регулятор сообщил своим клиентам.
НБУ пополнил интернет-магазин новыми памятными монетами и банкнотами (список)
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Новые памятные монеты и банкноты
- Памятная монета из золота «Нестор-летописец»;
- Памятная монета из золота «Острожская Библия»;
- Памятная монета из серебра «Семья Галаганов»;
- Памятная монета из нейзильбера «Дмитрий Бортнянский»;
- Памятная монета из нейзильбера «Николай Лукаш»;
- Памятная монета из нейзильбера «100 лет Харьковскому национальному университету городского хозяйства имени А. М. Бекетова»;
- Памятная монета из нейзильбера Год Кота (Кролика);
- Памятная медаль по нейзильберу «Государственная служба финансового мониторинга Украины»;
- Сувенирная банкнота «Сто гривен» (к 100-летию событий Украинской революции 1917 — 1921 годов) в сувенирной упаковке;
- Памятная банкнота номиналом 20 гривен образца 2018 к 30-летию независимости Украины;
- Памятная банкнота номиналом 200 гривен образца 2019 к 30-летию независимости Украины;
- Памятная банкнота номиналом 500 гривен образца 2015 к 30-летию независимости Украины;
- Памятная банкнота номиналом 1000 гривен образца 2019 к 30-летию независимости Украины;
- Памятная банкнота «ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!» в сувенирной упаковке;
- Памятная банкнота номиналом 20 гривен к 160-летию со дня рождения Ивана Франко.
Ассортимент сопутствующей продукции
- Футляр для золотых монет из флока зеленого цвета Ø 13,92 мм;
- Футляр для серебряных монет из искусственной кожи зеленого цвета Ø 38,6 мм;
- Деревянный футляр для пяти серебряных монет зеленого цвета;
- Замшевые футляры для пяти серебряных монет зеленого цвета.
Где заказать
Заказать нумизматическую продукцию НБУ можно на официальном сайте интернет-магазина регулятора.
Источник: Минфин
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