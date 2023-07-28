Эксперты назвали сумму криптодонатов для Украины с начала войны

С начала полномасштабного российского вторжения Украина собрала пожертвований на сумму $225 млн только в криптовалютах. Об этом говорится в новом отчете аналитической компании Crystal Blockchain, опубликованном эксклюзивно для CoinDesk.

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Отмечается, что в июне 2022 года, общая сумма пожертвований в криптовалюте составила около $135 млн, что свидетельствует о том, что пользователи криптовалюты по всему миру поддерживали Украину в течение всего прошлого года.

Однако с конца 2022 года ежемесячные суммы пожертвований оставались на прежнем уровне, и с мая прошлого года они никогда не составляли более $10 млн в месяц.

«Март 2022 года был самым плодотворным месяцем для пожертвований, поскольку война только началась, а глобальная поддержка помощи Украине была самой сильной», — говорится в сообщении.

По данным Crystal Blockchain, гуманитарные инициативы привлекают больше пожертвований, чем сбор средств для армии. Украинские фонды собрали около $134 млн в криптовалюте для гуманитарных нужд, а на военные кампании задонатили $91 млн.

Пожертвования в криптовалютах

Большая часть пожертвований ($83 млн) поступила в виде USDT, немного меньше было в эфире ($79 млн). Пожертвования в биткоинах составили $41 млн. Также донаты поступали в Binance USD (BUSD), Polkadot (DOT) и других монетах.

Пожертвования оккупантам

Тем временем российские военные и военизированные формирования также используют криптовалюту для получения некоторой материальной поддержки от россиян и сочувствующих за границей.

По данным Crystal Blockchain, криптовалютные пожертвования для российских вооруженных сил составили только около $2 млн в криптовалюте.

В свою очередь эксперты Chainalysis в феврале обнаружили пожертвования российским воинским частям и пропагандистским ресурсам на $5,4 млн, а Binance сообщила CoinDesk о таких донатах на сумму более $7,2 млн.