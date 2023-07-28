За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 560 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 244 830 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
560 российских оккупантов, 4 танка и 11 БПЛА. Потери врага за 27 июля
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Потери врага
- личного состава — около 244830 (+560) человек ликвидировано,
- танков — 4190 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 8161 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 4775 (+30) ед,
- РСЗО — 698 (+0) ед,
- средства ПВО — 458 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4007 (+11),
- крылатые ракеты — 1347 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7240 (+11) ед,
- специальная техника — 709 (+1).
Источник: Минфин
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