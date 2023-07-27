К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 33 копейки в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 27 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 27 июля
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Закрытие 27 июля
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,59/40,99
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40,26/40,66
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33/33
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,95−37,60 грн. Евро покупают за 41,00 грн, а продают за 41,85 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,60−37,73, евро — 41,70−42,00 грн.
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Источник: Минфин
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