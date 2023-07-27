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27 июля 2023, 19:31 Читати українською

Бронирование, мобилизация, отток рабочей силы: главные бизнес-вызовы в регионах

Оценки ведения бизнеса в четырех стратегических регионах (Львов — западные области, Одесса — южные, Харьков — восточные, Днепр — компании центральных областей) несколько улучшились по сравнению с 2022 годом, однако продолжают оставаться в негативном измерении по 5-балльной шкале (где 3 — нейтральная оценка). Об этом свидетельствуют данные опроса регионального бизнеса Европейской бизнес ассоциации.

Оценки ведения бизнеса в четырех стратегических регионах (Львов — западные области, Одесса — южные, Харьков — восточные, Днепр — компании центральных областей) несколько улучшились по сравнению с 2022 годом, однако продолжают оставаться в негативном измерении по 5-балльной шкале (где 3 — нейтральная оценка).
Фото: freepik.com

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Так, ситуацию во Львове бизнес оценил в 2,64 балла, в Одессе — 2,47 балла и Днепре — 2,25 балла. В этих регионах ситуация, по мнению бизнеса, несколько лучше, чем в Харькове — 1,62 балла. В то же время, условия ведения бизнеса компании преимущественно оценивают как сложные, и только во Львове большинство считают их удовлетворительными.

Общими вызовами для большинства регионов являются вопросы мобилизации, предсказуемости процедуры бронирования, оттока рабочей силы за границу и зарубежных командировок.

В большинстве региональных компаний в рядах вооруженных сил сейчас служат до 20% от военнообязанных сотрудников, с наиболее напряженной ситуация в Западном регионе, где только у 4% компаний нет мобилизованных работников. При планировании своей деятельности большинство компаний ориентируются на окончание войны в перспективе 1−3 лет.

Львов

Как и в прошлом году, предприниматели Западного региона наиболее высоко среди других оценили условия ведения бизнеса. Да, 72% считают их удовлетворительными, 20% утверждают, что им сложно работать, и 8% - что очень сложно. Для сравнения, в прошлом году условия ведения бизнеса как удовлетворительные оценивали 56% и 41% - как сложные. При этом 76% компаний региона работают в полном объеме и 24% с определенными ограничениями.

Среди главных проблем бизнеса предприниматели западного региона выделяют мобилизацию работников и связанные с этим процессом трудности бронирования сотрудников и выезд за границу в краткосрочные командировки. Среди других негативных факторов — снижение покупательной способности населения и непредсказуемые действия государства, которые могут усугубить состояние бизнеса.

Действительно, ситуация с мобилизацией работников в западном регионе наиболее напряженная. Только у 4% компаний нет мобилизованных сотрудников. У 84% мобилизовано до 20% от военнообязанных работников компании, у 8% — 20−30% работников, у 4% — 30−40%.

В планах компаний до конца текущего года — поддержание деятельности в условиях военного положения, диджитализация бизнес-процессов и расширение бизнеса на замену прошлогоднему плану по сокращению расходов. Только 4% предпринимателей считают, что война может завершиться к концу 2023 года, большинство (56%) считают, что это произойдет в течение 1−3 лет, и еще 16% предполагают, что война надолго.

Одесса

На втором месте по оценке ведения бизнеса снова оказалась Одесса. Пока 53% опрошенных нами предпринимателей сообщают, что им сложно вести бизнес в регионе (71% в прошлом году), 41% - что удовлетворительно, и 6% - что легко. На полную мощность в регионе работают 47% компаний, остальные 53% с определенными ограничениями.

Среди топ проблем региона предприниматели отметили отток рабочей силы заграницу, трудности с логистикой (опрос проводился до массированных ударов по портовой инфраструктуре Одессы), коррупцию, непредсказуемые действия государства, которые могут усугубить состояние бизнеса.

В дальнейшем компании планируют сконцентрироваться на поддержке деятельности компании в условиях военного положения, расширении бизнеса, выходе на новые рынки и увеличении штата работников, хотя в прошлом году, напротив, в планах было сокращение штата.

В 76% компаний в рядах вооруженных сил служат до 20% от военнообязанных работников компаний, в то же время у 18% нет мобилизованных работников. В окончание войны до конца года верят 12% опрошенных нами предпринимателей, 53% считают, что война закончится в 2024 году, и 24% - в течение следующих трех лет.

Днепр

Несколько уменьшился процент предпринимателей региона, оценивающих условия работы как сложные по сравнению с прошлым годом — с 75% до 69% - хотя таковых до сих пор большинство. Остальные 31% считают их удовлетворительными. В то же время в полном объеме в регионе сейчас работает 38% компаний, остальные 63% работают с определенными ограничениями.

К топ-проблемам региона опрошенные нами компании отнесли трудности с выездом в заграничные командировки и с бронированием сотрудников, снижение покупательной способности населения и коррупцию. У трети компаний Днепровского региона, а именно у 31% нет мобилизованных сотрудников, в то же время у 56% мобилизованы до 20% от военнообязанных работников.

Кроме поддержки деятельности в условиях военного положения, до конца года компании будут сосредоточиваться на выходе на новые рынки, диджитализации бизнес-процессов и планировать расширение бизнеса. В завершение войны до конца 2023 верят 13% опрошенных предпринимателей, большинство, а именно 69% считают вероятным ее окончание в течение 1−3 лет, и еще 13% считают, что Украина в состоянии войны надолго.

Харьков

Хуже всего условия ведения бизнеса второй год подряд оценили компании Харьковского региона. Всего 94% сообщили, что им сложно работать (93% в прошлом году), среди которых 44% отметили, что очень сложно. Только 6% оценили ведение бизнеса на удовлетворительном уровне.

Среди опрошенных нами компаний только 6% работают в полном объеме, остальные 63% работают с ограничениями, а 31% пока вообще не работают. Главными проблемами бизнес называет снижение покупательной способности населения, отток персонала за границу и мобилизацию работников.

У 56% предпринимателей региона мобилизовано до 20% военнообязанных работников, а у 19% нет мобилизованных сотрудников. До конца года компании планируют сосредоточиться на поддержке деятельности в условиях военного положения, выходе на новые рынки и будут прибегать к сокращению расходов.

В то же время, бизнес Харьковского региона имеет самые мрачные прогнозы относительно продолжительности войны. В то время как 19% считают, что можно ожидать ее завершения к концу 2023 года, 44% ожидают завершения в течение 1−3 лет, а 31% считают, что война надолго.

Опрос

Опрос проводился с 4 по 24 июля, в исследовании приняли представители 74 компаний из региональных офисов Европейской Бизнес Ассоциации.

Источник: Минфин
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