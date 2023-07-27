Рада поддержала в первом чтении возобновление е-декларирования

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 9534 о возобновлении электронного декларирования. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, а также один из соавторов проекта закона Ярослав Железняк.

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«За» законопроект в первом чтении проголосовало 299 народных депутатов.

Что известно

Главной новацией закона является то, что декларации должны быть поданы не только за 2023 год, но и за все остальные предыдущие.

Также документ предусматривает отдельную часть по военным. В частности, субъекты декларирования, которые выполняют задачи в интересах национальной безопасности или находятся на территориях, пострадавших от военной агрессии рф, подают декларацию в течение 90 дней со дня:

определение даты завершения боевых действий;

завершение временной оккупации для временно оккупированных территорий, где лицо находится;

возврата к пункту постоянной дислокации или месту постоянной работы (кроме ротации);

прекращения или отмена военного положения.

Субъектами декларирования в этом случае являются:

которые для осуществления служебных полномочий находятся на территориях, где ведутся активные боевые действия;

находящиеся на временно оккупированных территориях;

среди военнослужащих ВСУ и других военных формирований, принимающих непосредственное участие в боевых действиях;

среди сотрудников органов, уполномоченных на осуществление разведывательной и/или контрразведывательной деятельности, непосредственно участвующих в проведении разведывательных мероприятий;

которые направлены в другие государства для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Относительно декларирования имущества в законопроекте уточняются данные о необходимости декларирования находившегося во владении объекта. Он указывается в декларации, если находился во владении или пользовании в совокупности не менее 183 календарных дней за отчетный период и/или два месяца, предшествовавших окончанию отчетного периода. Также если рыночная стоимость пользования таким объектом (независимо от того пользование платное или безвозмездное) в течение периода его пользования превышает 50 прожиточных минимумов (например, за 2022 год это составит 124 050 грн).

Как уточняет нардеп, спецпроверки были прекращены на период действия военного положения, но они возобновляются законом. В частности, для тех, кто был назначен без них.

Относительно публичности реестра деклараций устанавливается, что на период до прекращения или отмены военного положения в Едином государственном реестре деклараций в открытом доступе будут отображаться декларации. Но без:

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или номера паспорта гражданина Украины

места жительства

даты рождения физических лиц

местонахождение объектов, приводимых в декларации

номера счета в банковском или ином финансовом учреждении

сведения о населенных пунктах, где расположены объекты, указываемые в декларации, или где расположено место фактического проживания, зарегистрировано место жительства

ФИО всех других лиц, указанных в декларации (кроме субъекта декларирования).

Напомним

Верховная Рада приостановила публикацию деклараций об имуществе народных депутатов и чиновников из-за войны.