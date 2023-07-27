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27 июля 2023, 17:02 Читати українською

Валютный прогноз: ФРС США установила учетную ставку на самой высокой отметке с 2001 года

На своем последнем заседании Федрезерв поднял учетную ставку до 5,50% годовых — рекорд с 2001 года Глава Ц Б Джером Пауэлл (Jerome Powell) заявил, что не предполагает снижения данного показателя до конца нынешнего года. Регулятор намерен добиться возвращения инфляции к 2,00%, пусть даже для этого потребуется много времени. По его словам, члены ФРС уже не опасаются рецессии в экономике США. При этом Пауэлл никак не подтвердил планы на еще одно повышение учетной ставки, хотя и не опроверг их. Но судя по динамике курса доллара США, мало кто верит в дальнейшее ужесточение монетарной политики ФРС. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.


График валютной пары EURUSD, D1.

В паре EURUSD поддержка сейчас находится на отметке 1,0851, а сопротивление — на 1,1248. Весьма вероятно дальнейшее укрепление EUR к 1,1375. Для этого котировки должны преодолеть уровень сопротивления — 1,1248. В противном случае вероятно укрепление доллара к 1,1055.


График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF уровень сопротивления теперь сместился на 0,8699, а поддержка пока не образована. В случае продвижения цены выше 0,8567 доллар укрепится к уровню 0,8775. Если сценарий окажется иным, он может ослабнуть до 0,8435.


График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD поддержка сформировалась на отметке 0,6653, а сопротивление — на 0,6894. На момент написания комментария наблюдалось коррекционное укрепление доллара США. Если котировки не преодолеют отметку 0,6722, AUD продолжит движение к 0,6955.


График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY обозначились уровни сопротивления на 144,76 и поддержки на 137,86. Сейчас наблюдается ослабление JPY и наиболее вероятной целью для этого выступает отметка 141,19.


График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD была сформирована поддержка на уровне 1,2686 и сопротивление на 1,3142. При закреплении котировок выше отметки 1,2849 фунт может усилиться к 1,3210.


График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6165, сопротивление сейчас расположено на 0,6395. В текущей ситуации доллар США может ослабнуть до 0,6451, если котировки закрепятся над отметкой 0,6243.


График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD проявился уровень сопротивления — 1,3374, а поддержка сформирована на 1,3102. Если котировки закрепятся выше отметки 1,3156, CAD продолжит девальвацию.

Источник: Минфин
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