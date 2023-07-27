Инвестирование в недвижимость остается одним из самых надежных путей хранения денег. Даже в такое непростое время, как сейчас. После тяжелых испытаний первого года полномасштабной войны, блэкаута и ракетных ударов по инфраструктуре девелоперские компании в Украине возвращаются к работе и адаптируются к новым условиям. Несмотря на повышение себестоимости строительства, которое привело к повышению цен на квадратные метры, спрос на недвижимость сохраняется.
На что обратить внимание при выборе застройщика: рассказывает эксперт компании Greenville
Коммерческий директор группы компаний Greenville Руслана Грабко рассказала, на какие маркеры надежности застройщика нужно обратить внимание инвестору, чтобы не потерять вложения.
Статистика: рынок восстанавливается
Более 36% граждан, принявших участие в опросе, проведенном изданием Минфин, за время полномасштабной войны инвестировали именно в недвижимость. Главный мотив — сохранить деньги в период турбулентности. Этот вариант сейчас наиболее оптимальный для украинцев наряду с приобретением акций иностранных компаний и капиталовложениями в землю сельхозназначения. В Киеве, западных и центральных регионах спрос возвращается также за счет фактора внутренней миграции: люди, уехавшие из прифронтовых городов и имеющие средства, пытаются закрепиться в новом городе, в том числе приобретая для своей семьи жилье. Предложение также растет: согласно данным URE Club, в течение 2023 года около 65% застройщиков планируют начать работу над новыми проектами, а более 21% собираются это делать хотя бы частично. Нет планов строить новые объекты лишь у чуть более 13% компаний.
Какие квартиры выбирают
По словам коммерческого директора группы компаний Greenville Русланы Грабко, прежде всего, популярностью пользуются квартиры максимальной степени готовности. Война также привнесла в выбор жилья свои коррективы.
До 24 февраля важными факторами при выборе жилищного комплекса были расстояние до метро, комфортная транспортная развязка, наличие внутренней и внешней инфраструктуры, учебных заведений, больниц
По мнению представительницы Greenville, потребители делают акцент на функциональности и рациональности планирования — это было приоритетом и до полномасштабного вторжения. Ориентируясь на выбор инвесторов киевских ЖК Greenville Park и ЖК Greenville на Печерске, Руслана Грабко подчеркивает, что рационально спланированные двухкомнатные квартиры продаются сейчас активнее других.
Обратите внимание на репутацию
По словам эксперта, перед тем как инвестировать средства в недвижимость на стадии строительства, важно провести подробный анализ компании-застройщика: что они строили раньше, где строили, были ли скандалы, какой негатив по компании есть в медиаполе:
«Как правило, информация такого рода есть в СМИ. Важно также изучить, как девелоперская компания реагировала на критические публикации, если таковые были. Безупречная репутация — не гарантия надежности, но значительный шаг к ней. Сюда же добавляем экспертизу сотрудников — от sales-департамента до топ-менеджмента. Общайтесь с менеджерами в отделе продаж, используйте поисковые системы, отслеживая интервью, публичные выступления, авторские блоги, колонки, комментарии в СМИ».
Рекомендуется также обратить внимание на социальные сети, присутствие компании в других каналах коммуникации.
Отраслевые организации
Руслана Грабко отмечает, что еще одним признаком надежного застройщика является членство в различных профильных клубах, конфедерациях, союзах и организациях. Это усиливает репутационную составляющую, подчеркивает уровень и класс компании. Ненадежных и скандальных застройщиков в подобные объединения обычно не принимают. Эксперт рекомендует обратить внимание на деятельность компании в секторе корпоративно-социальной ответственности.
После 24 февраля
Необходимо также внимательно проследить, как вела себя на рынке девелоперская компания во время полномасштабного вторжения.
«Узнайте, насколько быстро застройщик возобновил работу, темпы и динамику строительства. Девелоперы, выполняющие свои обязательства перед инвесторами в столь экстремальный период, скорее всего, надежны и им можно доверить свой капитал. Если компания строит объекты во время ракетных обстрелов и планирует работу в будущем — это не просто абстрактная вера в ВСУ. Это показатель стабильности и уверенности», — подчеркивает коммерческий директор Greenville.
Что по документам?
Важнейший аспект. У застройщика должен быть полный пакет юридических и разрешительных документов: лицензии, разрешение на строительство, соответствующее целевое назначение земельного участка, сертификаты
Сотрудничество с банками
Если новостройка аккредитована в банке, то есть задекларирована готовность финансового учреждения предоставлять ипотеку или кредит на приобретение жилья, можно также свидетельствовать о высокой надежности.
Банковские риск-менеджеры тщательно проверяют девелопера и предоставляют категорию надежности. Если компания прошла аудит, то банк может кредитовать покупателя на начальных этапах строительства. В случае с новостройками риски для банков выше, чем со вторичным рынком. Для этого и производится аккредитация. Критерии этого процесса разные, но обычно это финансовая обеспеченность проекта, юридическая чистота и соответствие нормативным актам, успешно реализованные предыдущие проекты, репутация и другие", — рассказывает коммерческий директор Greenville.
Однако важно понимать, что любая крупная инвестиция сейчас в Украине — это риск. Следовательно, нужно просчитывать возможные варианты развития событий, осуществлять сравнительный анализ, а главное — сначала думать, затем инвестировать.
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