На что обратить внимание при выборе застройщика: рассказывает эксперт компании Greenville

Инвестирование в недвижимость остается одним из самых надежных путей хранения денег. Даже в такое непростое время, как сейчас. После тяжелых испытаний первого года полномасштабной войны, блэкаута и ракетных ударов по инфраструктуре девелоперские компании в Украине возвращаются к работе и адаптируются к новым условиям. Несмотря на повышение себестоимости строительства, которое привело к повышению цен на квадратные метры, спрос на недвижимость сохраняется.

Коммерческий директор группы компаний Greenville Руслана Грабко рассказала, на какие маркеры надежности застройщика нужно обратить внимание инвестору, чтобы не потерять вложения.

Статистика: рынок восстанавливается

Более 36% граждан, принявших участие в опросе, проведенном изданием Минфин, за время полномасштабной войны инвестировали именно в недвижимость. Главный мотив — сохранить деньги в период турбулентности. Этот вариант сейчас наиболее оптимальный для украинцев наряду с приобретением акций иностранных компаний и капиталовложениями в землю сельхозназначения. В Киеве, западных и центральных регионах спрос возвращается также за счет фактора внутренней миграции: люди, уехавшие из прифронтовых городов и имеющие средства, пытаются закрепиться в новом городе, в том числе приобретая для своей семьи жилье. Предложение также растет: согласно данным URE Club, в течение 2023 года около 65% застройщиков планируют начать работу над новыми проектами, а более 21% собираются это делать хотя бы частично. Нет планов строить новые объекты лишь у чуть более 13% компаний.

Какие квартиры выбирают

По словам коммерческого директора группы компаний Greenville Русланы Грабко, прежде всего, популярностью пользуются квартиры максимальной степени готовности. Война также привнесла в выбор жилья свои коррективы.

До 24 февраля важными факторами при выборе жилищного комплекса были расстояние до метро, комфортная транспортная развязка, наличие внутренней и внешней инфраструктуры, учебных заведений, больниц и т. д. Сегодня у потребителя появились новые пожелания: удаленность от военных объектов, объектов критической инфраструктуры, наличие укрытий, паркингов, тип конструкции дома — все те изменения, которые связаны со спецификой военного времени", — говорит она.

По мнению представительницы Greenville, потребители делают акцент на функциональности и рациональности планирования — это было приоритетом и до полномасштабного вторжения. Ориентируясь на выбор инвесторов киевских ЖК Greenville Park и ЖК Greenville на Печерске, Руслана Грабко подчеркивает, что рационально спланированные двухкомнатные квартиры продаются сейчас активнее других.

Обратите внимание на репутацию

По словам эксперта, перед тем как инвестировать средства в недвижимость на стадии строительства, важно провести подробный анализ компании-застройщика: что они строили раньше, где строили, были ли скандалы, какой негатив по компании есть в медиаполе:

«Как правило, информация такого рода есть в СМИ. Важно также изучить, как девелоперская компания реагировала на критические публикации, если таковые были. Безупречная репутация — не гарантия надежности, но значительный шаг к ней. Сюда же добавляем экспертизу сотрудников — от sales-департамента до топ-менеджмента. Общайтесь с менеджерами в отделе продаж, используйте поисковые системы, отслеживая интервью, публичные выступления, авторские блоги, колонки, комментарии в СМИ».

Рекомендуется также обратить внимание на социальные сети, присутствие компании в других каналах коммуникации.

Отраслевые организации

Руслана Грабко отмечает, что еще одним признаком надежного застройщика является членство в различных профильных клубах, конфедерациях, союзах и организациях. Это усиливает репутационную составляющую, подчеркивает уровень и класс компании. Ненадежных и скандальных застройщиков в подобные объединения обычно не принимают. Эксперт рекомендует обратить внимание на деятельность компании в секторе корпоративно-социальной ответственности.

После 24 февраля

Необходимо также внимательно проследить, как вела себя на рынке девелоперская компания во время полномасштабного вторжения.

«Узнайте, насколько быстро застройщик возобновил работу, темпы и динамику строительства. Девелоперы, выполняющие свои обязательства перед инвесторами в столь экстремальный период, скорее всего, надежны и им можно доверить свой капитал. Если компания строит объекты во время ракетных обстрелов и планирует работу в будущем — это не просто абстрактная вера в ВСУ. Это показатель стабильности и уверенности», — подчеркивает коммерческий директор Greenville.

Что по документам?

Важнейший аспект. У застройщика должен быть полный пакет юридических и разрешительных документов: лицензии, разрешение на строительство, соответствующее целевое назначение земельного участка, сертификаты и т. д. Руслана Грабко советует подробно изучить историю земельного участка, где строится объект.

Сотрудничество с банками

Если новостройка аккредитована в банке, то есть задекларирована готовность финансового учреждения предоставлять ипотеку или кредит на приобретение жилья, можно также свидетельствовать о высокой надежности.

Банковские риск-менеджеры тщательно проверяют девелопера и предоставляют категорию надежности. Если компания прошла аудит, то банк может кредитовать покупателя на начальных этапах строительства. В случае с новостройками риски для банков выше, чем со вторичным рынком. Для этого и производится аккредитация. Критерии этого процесса разные, но обычно это финансовая обеспеченность проекта, юридическая чистота и соответствие нормативным актам, успешно реализованные предыдущие проекты, репутация и другие", — рассказывает коммерческий директор Greenville.

Однако важно понимать, что любая крупная инвестиция сейчас в Украине — это риск. Следовательно, нужно просчитывать возможные варианты развития событий, осуществлять сравнительный анализ, а главное — сначала думать, затем инвестировать.