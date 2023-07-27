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27 июля 2023, 14:36 Читати українською

Нацбанк улучшил прогноз инфляции на этот и последующие годы

Учитывая благоприятную динамику первого полугодия, Национальный банк существенно улучшил прогноз инфляции на этот год — с 14,8 до 10,6%. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время монетарного брифинга.

Учитывая благоприятную динамику первого полугодия, Национальный банк существенно улучшил прогноз инфляции на этот год — с 14,8 до 10,6%.
Фото: bank.gov.ua

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В последующие годы тенденция к понижению инфляции сохранится. НБУ ожидает, что инфляция в 2024 году снизится до 8,5%, а в 2025 году — до 6%.

«Уменьшение рисков безопасности позволит восстановить оптимальные логистические пути, расширить производство и нарастить урожаи. Кроме того, это откроет путь для возобновления притока инвестиций в Украину», — говорится в сообщении.

По словам регулятора, замедлению инфляции будет способствовать и дальнейшее снижение мировых цен, в том числе энергоносители. Указанные факторы преобладают проинфляционное влияние оживления внутреннего спроса, роста заработных плат и корректировки некоторых жилищно-коммунальных тарифов в послевоенный период.

Снижение инфляции в первом полугодии

Потребительская инфляция в годовом исчислении с более чем 26% в начале года замедлилась до 12,8% в июне, что превзошло ожидания НБУ.

«Помимо эффекта базы сравнения важную роль сыграли факторы предложения, в том числе насыщение рынков продовольствия и горючего, а также снижение мировых цен на энергоносители. Заметное влияние на ценовую динамику оказали и меры НБУ, в частности, повышение требований к обязательному резервированию и изменение операционного дизайна монетарной политики», — отметил НБУ.

По словам регулятора, эти шаги способствовали росту привлекательности гривневых активов, в частности, благодаря существенному повышению банковских ставок по срочным депозитам и укреплению наличного курса гривны.

Стабильной ситуации на валютном рынке также способствовали меры НБУ по финансовому мониторингу и валютному надзору. Курсовой фактор в конечном счете обусловил замедление инфляции как напрямую из-за цен на товары, так и косвенно — улучшения ожиданий. Последнему также способствовало избегание монетарного финансирования бюджета в этом году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
27 июля 2023, 15:15
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На такому рівні і девал можна очікувати. Тобто за 3 роки 45-50… якщо нічого сильного не станеться.
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