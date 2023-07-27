Верховная рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине на 90 суток. Они будут действовать не менее 15 ноября 2023 года. Об этом написал первый заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк в телеграм-канале.
Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на три месяца
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Рада уже восьмой раз с начала полномасштабной войны продолжила военное положение и мобилизацию.
Сегодня же парламентарии приняли законопроект № 9533 о продлении военного положения, а также законопроект № 9532 о продлении срока проведения общей мобилизации.
Теперь как военное положение, так и мобилизация будут действовать в Украине до 15 ноября 2023 года.
Источник: Минфин
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