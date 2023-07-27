Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на три месяца

Рада уже восьмой раз с начала полномасштабной войны продолжила военное положение и мобилизацию.

Сегодня же парламентарии приняли законопроект № 9533 о продлении военного положения, а также законопроект № 9532 о продлении срока проведения общей мобилизации.

Теперь как военное положение, так и мобилизация будут действовать в Украине до 15 ноября 2023 года.