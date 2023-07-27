Доходы Shell во втором квартале упали на 56%

Нефтегазовая корпорация Shell в четверг сообщила о падении прибыли во втором квартале на 56% до $5 млрд на фоне падения цен на нефть и газ и снижении рентабельности нефтепереработки, что вынудило компанию замедлить свою программу выкупа акций. Об этом сообщает Reuters.

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Прибыль, не оправдавшая прогнозов, следует за рекордной прибылью в 2022 году после того, как цены на энергоносители резко выросли после вторжения России в Украину, но соответствует показателям второго квартала два года назад.

Shell заявила, что выкупит акций на $3 млрд в течение следующих трех месяцев, по сравнению с 3,6 $млрд за предыдущие три, одновременно повысив дивиденды до $0,33 на акцию, как было объявлено ранее в июне.

По словам Shell, более низкие результаты в основном отражают более низкие результаты торговли сжиженным природным газом, более низкие цены на нефть и газ, более низкую маржу нефтепереработки и меньшие объемы продаж по сравнению с предыдущим кварталом.

Цены на нефть и газ резко выросли в прошлом году после вторжения России в Украину, но в этом году цены на энергоносители резко упали, поскольку опасения по поводу их дефицита уменьшились.

Цены на нефть марки Brent во втором квартале 2023 года составляли в среднем $80 за баррель по сравнению со $110 годом ранее.