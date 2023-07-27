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27 июля 2023, 15:10 Читати українською

General Motors представила квартальный отчёт: показатели радуют

Американский автомобильный гигант General Motors наконец отчитался о своих финансовых результатах по итогам II квартала 2023 года. Из документации стало известно о том, что компания получила $2,566 миллиарда чистой прибыли ($1,83 на каждую ценную бумагу). Год назад этот показатель был равен $1,692 миллиарда ($1,14 соответственно). Если не учитывать единовременные факторы, прибыль компании достигла $1,91 на акцию. Результат вызвал позитивную реакцию среди акционеров и клиентов General Motors, отмечают эксперты LBLV.

Квартальная выручка производителя автомобилей увеличилась до $44,746 миллиарда против прошлогодних $35,759 миллиарда. Эксперты прогнозировали, что скорректированная прибыль компании на акцию будет равна $1,86, а объем вырученных средств достигнет $42,133 миллиарда.

За 3 прошлых месяца General Motors реализовала 1,584 миллиона единиц продукции (годом ранее этот показатель был равен 1,421 миллиона, напомнили в LBLV). В североамериканском и южноамериканском регионах, а также в странах AMEA было продано 805 тысяч, 108 тысяч и 670 тысяч автомобилей соответственно.

В этом году компания намерена добиться чистой прибыли в размере $9,3−10,7 миллиарда, тогда как прежде говорилось о $8,4−9,9 миллиарда. За второй квартал её капитализация выросла на 19,4%, до $53,59 миллиарда. На данный момент результативность General Motors является одной из лучших в автомобильном секторе Соединённых Штатов. Гигант конкурирует за звание лидера на этом рынке только с Tesla Илона Маска.

Александр Дубинский, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
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