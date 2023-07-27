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27 июля 2023, 14:13 Читати українською

Приватбанк приступил к выплате помощи для ВПЛ от международной гуманитарной организации CARE

Приватбанк начинает выплаты денежной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) от международной гуманитарной организации CARE через PrivatMoney. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Приватбанк начинает выплаты денежной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) от международной гуманитарной организации CARE через PrivatMoney.
Фото: slovoidilo.ua

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Кто получит помощь

Помощь получат ВПЛ, которые временно проживают и зарегистрированы в определенных CARE общинах Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областей, предварительно подали заявки на выплату и прошли этап проверки документов.

Обязательным условием отбора была принадлежность лиц к одной из категорий уязвимости, среди которых:

  • многодетные семьи (трое и более детей до 18 лет, люди с инвалидностью (I-II группа),
  • неполные семьи (в которых один взрослый самостоятельно содержит и заботится о ребенке или детях),
  • люди старше 60 лет, семьи, члены которых имеют хронические заболевания,
  • семьи с беременными и кормящими женщинами.

Как отдельная категория были выделены украинские семьи, в том числе пострадавшие из Херсонской области, которые за последние 30 дней были вынуждены изменить место жительства, но не имеют вышеупомянутых критериев уязвимости.

Читайте также: Изменения в выплатах ВПЛ: кто потеряет помощь от государства

Подробности

Поддержка по программе CARE предусмотрена на три месяца, размер пособия на одного члена семьи будет составлять 2 220 грн в месяц, однако вся сумма будет выплачиваться одним платежом: 6 660 грн на каждого члена семьи.

Выплата пособий будет производиться через платежную систему PrivatMoney. Средства будут автоматически перечислены на банковскую карту бенефициара.

Если у получателя нет зарегистрированной банковской карты или при регистрации неправильно указаны ее реквизиты, он получает смс сообщение с контрольным номером перевода PrivatMoney.

По этому номеру денежную помощь через платежную систему PrivatMoney можно будет получить на карту Приватбанка в Приват24, терминалах самообслуживания, банкомате, отделении Приватбанка или по телефону 3700.

В банке также сообщили, что регистрация на получение пособия уже закрыта.

Источник: Минфин
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