Новый банк БРИКС не будет инвестировать в россию

Что известно

По словам Руссефф, банк, созданный, в том числе и на российские средства, полностью соблюдает международные санкции и поэтому не рассматривает новые проекты в России. Русефф также назвала «безосновательными» предположения, что банк может продолжать работать с москвой.

Основанный в 2015 году NDB получил $10 млрд от стран-основателей — Китая, Индии, Бразилии, россии и ЮАР — и за 8 лет работы увеличил кредитный портфель более чем в 30 раз.

Но война в Украине и последующие санкции против россии ударили по банку. Около двух третей привлеченных банком средств представляли собой доллары США. И рефинансировать эти ссуды оказалось сложно: участие россии в капитале банка (с долей 20%) сделало его «токсичным» в глазах инвесторов и закрыло двери на рынки капитала.

Фактически, NDB превратился в зомби-банк и начал переговоры с Саудовской Аравией, Аргентиной и Гондурасом о привлечении дополнительных средств. Но те не проявили интереса, писала в июне The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

В июле 2022 года агентство Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг Нового банка развития, указав на трудности с доступом к рынку долларовых облигаций.