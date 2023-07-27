Новый стейблкоин в Binance, регулирование крипты в Намибии: что нового на рынке криптовалют

Binance добавила новый стейблкоин FDUSD

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance провела листинг нового стейблкоина Digital USD (FDUSD) с нулевыми комиссиями. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новые пары для спотовой торговли: BNB/FDUSD, FDUSD/BUSD и FDUSD/USDT.

В честь запуска нового токена Binance представила акцию, в рамках которой пользователи получили право на нулевую комиссию мейкера по всем парам спотовой торговли с FDUSD, а также любым новым парам спотовой и маржинальной торговли FDUSD.

Как работает FDUSD

В прошлом месяце Гонконгская трастовая компания First Digital запустила долларовый стейблкоин FDUSD в сетях Ethereum и BNB Chain. Однако, в отличие от других аналогичных токенов, регулированием этого стейблкоина займутся азиатские контролирующие органы. Запуск FDUSD стал ответом на регуляторное давление, которое испытывают подобные криптопроекты в США.

Разработчики утверждают, что FDUSD станет надежной цифровой валютой, направленной на снижение влияния волатильности на рынке криптовалют, повышение эффективности финансовых транзакций за счет снижения транзакционных издержек и более быстрых и безопасных транзакций. Кроме того, резервы стейблкоина проверяются независимыми третьими сторонами, такими как Prescient Assurance.

В Намибии приняли закон для регулирования криптовалют

Правительство Намибии подписало закон, регулирующий деятельность поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP).

Документ вступит в силу в дату, которую установит Министерство финансов.

«Закон о виртуальных активах Намибии 2023» предусматривает назначение надзорного органа над VASP и связанными с ними операциями.

Одними из основных целей акта заявлены обеспечение защиты прав потребителей, а также снижение рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

За нарушение установленных норм VASP может грозить штраф до 10 млн намибийских долларов ($617 000) и до 10 лет тюремного заключения.

Это первый в стране закон, касающийся регулирования криптовалют. В июне его приняла Национальная ассамблея, а затем утвердил президент Намибии Хаге Гейнгоб.

Криптопроект Quantstamp выплатит SEC $28 миллионов за ICO в 2017 году

Специализирующаяся на блокчейн-безопасности компания Quantstamp выплатит $28,35 млн, привлеченных в ходе первичного предложения монет (ICO) в 2017 году, после выдвинутых Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинений.

Согласно нормативным документам, Quantstamp привлекла более $28 млн, продав токены QSP примерно 5000 инвесторам. В заявлении добавляется, что компания планирует использовать доходы от ICO для разработки протокола на блокчейне ethereum, который обеспечит автоматизированный аудит безопасности смарт-контрактов.

Компания якобы заставила покупателей QSP ожидать, что стоимость токенов возрастет с успехом бизнеса компании. В пресс-релизе на прошлой неделе SEC заявила, что предприняла шаги, чтобы сделать токены доступными для торговли на сторонних биржах цифровых активов после ICO.

Администрация Quantstamp приняла решение урегулировать юридический спор, не признавая и не опровергая выводы SEC. Компания выплатила неустойку в размере $2,5 млн с процентами за предварительное судебное решение, а также гражданский штраф на сумму $1 млн.

USDT признали имуществом в деле биржи Bybit

Верховный суд Сингапура признал стейблкоин USDT имуществом, которое может находиться в доверительном управлении. Об этом свидетельствует решение по делу криптовалютной биржи Bybit от 25 июля.

Торговая платформа подала в суд на свою сотрудницу Хо Кай Син, обвинив ее в нарушении трудового договора и злоупотреблении служебным положением. Как утверждается, Хо перевела более $4,2 млн в USDT на личные кошельки, а также неназванный объем фиата на персональный банковский счет.

В ходе разбирательства Bybit запросила декларацию о том, что упомянутые активы находились в доверительном управлении этой сотрудницы. В свою очередь Хо обвинила в краже средств своего двоюродного брата Джейсона Тео и заявила, что именно ему принадлежат адреса, на которые поступили средства.

Изучив обстоятельства дела, Верховный суд Сингапура пришел к выводу, что Джейсон «не существует или не играл заявленную Хо роль», и обязал ответчицу перевести активы обратно в Bybit.