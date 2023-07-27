Рынки оценивают повышение ставок в США, а ценам на золото прогнозируют новые максимумы: что нужно знать утром

Фондовые индексы США завершили среду разнонаправленно

S&P 500 практически не изменился, высокотехнологичный Nasdaq снизился на 0,1%, а индекс Dow Jones увеличился на 0,2%, демонстрируя самую длинную серию роста с 1987 года.

Участники рынка переваривали очередное повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США, а также новые комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла.

Американский регулятор повысил ставки на 0,25%, до 5,25−5,5% годовых — самого высокого уровня с 2001 года.

Между тем, Пауэлл отметил, что ФРС по-прежнему нацелена на достижение уровня инфляции в США в 2% и подчеркнул, что в этом году снижения процентных ставок, вероятно, не будет.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 1,1%, японский Nikkei прибавил 0,6%, южнокорейский Kospi подорожал примерно на 0,5%, сингапурский STI увеличился на 0,7%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли 0,4% и 1,4% соответственно.

Инвесторы в Азии сохранили оптимистичный настрой несмотря на то, что ФРС США повысила процентные ставки до самого высокого уровня более чем за 22 года.

К концу этого года стоимость золота превысит $2000 за унцию

К такому выводу пришли аналитики из JPMorgan.

Эксперты из крупнейшего американского банка прогнозируют, что спотовая цена золота превысит $2000 за унцию к концу 2023 года и поднимется до новых максимумов в 2024 году, когда процентные ставки в США начнут снижаться.

Эксперты отмечают, что чистые позиции на рост золота управляющих фондами в этому году увеличились, поскольку геополитические риски сделали драгметалл более привлекательным активом.

Между тем, в JPMorgan ожидают, что ФРС начнет снижать ставки во втором квартале 2024 года.

Нефть растет на фоне сокращения нефтяных запасов в США

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на Brent растут на 1% до $83,76 за баррель, а контракты на WTI прибавляют 1,1% до $79,65.

Все из-за сокращения нефтяных запасов в США. По данным Управления энергетической информации страны, общенациональные запасы нефти сократились на 600 тыс. баррелей.

Кроме того, ожидаемое снижение глобального предложения нефти наряду с признаками того, что Китай — крупнейший импортер энергоресурсов в мире — может принять меры для дальнейшего стимулирования своей экономики, также способствовали росту цен на нефть в последнее время.

Между тем, цены на бензин продолжают расти во всем мире, свидетельствуя о высоком глобальном спросе на нефтяное топливо, замечает Bloomberg.