За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 590 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 244 270 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
590 российских оккупантов, 9 танков и 40 ракет. Потери врага за 26 июля
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 244270 (+590) человек ликвидировано,
- танков — 4186 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 8147 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 4745 (+18) ед,
- РСЗО — 698 (+0) ед,
- средства ПВО — 457 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3996 (+3),
- крылатые ракеты — 1347 (+40),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7229 (+18) ед,
- специальная техника — 708 (+0).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии