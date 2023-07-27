МВД предупредило украинцев о новом виде мошенничества в Facebook

В Facebook пользователям массово поступают спам-сообщения с текстом: «Посмотрите, кто погиб в ДТП, я думаю, вы его знаете…». Таким образом, мошенники с помощью фишинга хотят украсть конфиденциальные данные украинцев. Об этом сообщает МВД.