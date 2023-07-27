В Facebook пользователям массово поступают спам-сообщения с текстом: «Посмотрите, кто погиб в ДТП, я думаю, вы его знаете…». Таким образом, мошенники с помощью фишинга хотят украсть конфиденциальные данные украинцев. Об этом сообщает МВД.
МВД предупредило украинцев о новом виде мошенничества в Facebook
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Как уберечься от похищения конфиденциальных данных
- ни в коем случае не переходить по сомнительным ссылкам. Сразу посылать жалобу на сообщение и блокировать его распространителя;
- никогда и никому не сообщать свои личные и банковские данные;
- использовать сложные пароли, содержащие прописные и строчные буквы, цифры и символы;
- программы и приложения нужно загружать только из официальных источников;
- защитить свой финансовый номер: запретить удаленный перевыпуск SIM-карты или перейти на контрактное обслуживание;
- всегда проверять информацию и использовать только официальные источники.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии