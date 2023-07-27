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27 июля 2023, 9:46 Читати українською

Samsung представил новое поколение складных смартфонов (фото)

Samsung в среду представил пятое поколение складных смартфонов, в том числе флагманский Galaxy Z Fold 5 с диагональю 7,6 дюйма.

Samsung в среду представил пятое поколение складных смартфонов, в том числе флагманский Galaxy Z Fold 5 с диагональю 7,6 дюйма.
Фото: samsung.com

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Благодаря новому шарнирному механизму смартфон стал тоньше и легче, его толщина — 13,4 мм, вес — 253 г. Смартфон, который в разложенном состоянии похож на книгу и, по заявлению компании, обладает «мощностью ПК», доступен в трех цветах — голубом, черном и бежевом.

Еще один складной смартфон, который компания показала на презентации, Galaxy Z Flip 5 с диагональю 6,7 дюйма, также стал чуть тоньше по сравнению с моделями прежнего поколения. Кроме того, одну внешнюю сторону телефона почти полностью занимает дисплей.

Компания также усовершенствовала его технические показатели — в частности, работу фронтальной камеры. Смартфон доступен в четырех цветах — мятном, графитовом, бежевом и лавандовом.

Кроме того, на презентации южнокорейский производитель электроники показал две новые модели умных часов Galaxy Watch 6 и три планшета Galaxy Tab S9.

Как отмечает Bloomberg, Samsung — крупнейший производитель смартфонов в мире — пытается создать свою экосистему устройств, как и Apple.

Акции Samsung на корейской фондовой бирже на закрытии торгов в среду стоили 69 800 южнокорейских вон, за день они потеряли в цене 0,29%.

Источник: Минфин
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