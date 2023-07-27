Земельные аукционы, проведенные в системе «Прозорро.Продажи», пополнили бюджеты разных уровней на 1,43 млрд грн. Об этом говорится в сообщении «Prozorro.Продажи».
Земельные аукционы в системе «Prozorro.Продажи» пополнили бюджеты на 1,4 миллиарда
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Земельные аукционы
Как отметили в Прозорро, эту сумму принесли более 5 тыс. успешно завершенных торгов по продаже и аренде земли, на которых уже успели посоревноваться 7 971 участник.
Еще 778 аукционов находятся на этапе заключения сделки.
В среднем за один земельный лот соревнуются три участника, а средний рост цены для завершенных земельных торгов составляет 78,8%.
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Области-лидеры
Лидерами по количеству объявленных земельных аукционов Киевская, Одесская, Черкасская, Львовская и Закарпатская области.
«По состоянию на 26 июля 2023 года в системе „Прозорро.Продажи“ объявлено более 1,4 тыс. земельных аукционов, находящихся на этапе принятия заявок на участие», — добавили в компании.
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