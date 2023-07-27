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27 июля 2023, 8:10 Читати українською

Укрэксимбанк с 25 июля не принимает на инкассо изношенную валюту

С 25 июля АО «Укрэксимбанк» не принимает на инкассо изношенные и поврежденные банкноты иностранной валюты. Об этом сообщает пресс-служба банка.

С 25 июля АО «Укрэксимбанк» не принимает на инкассо изношенные и поврежденные банкноты иностранной валюты.
Фото: biz.censor.net

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Изношенная валюта

«Сообщаем, что с 25 июля 2023 года меняются тарифы комиссионного вознаграждения за РКО для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей», — говорится в сообщении.

Как информируют в банке, приостанавливается предоставление банковской услуги «Прием на инкассо изношенных, поврежденных банкнот иностранной валюты I группы классификатора иностранных валют НБУ и банкнот иностранных государств, изъятых из обращения».

Читайте: До 50% комиссий за старые купюры и отказы их принимать: как сдать не новую банкноту

Напомним

НБУ ввел меры по урегулированию вопроса обмена изношенных банкнот иностранной валюты. В частности, приняты изменения в нормативно-правую базу, которыми отменен перечень признаков незначительного износа банкнот.

Кроме того, финучреждениям во время осуществления валютно-обменных операций запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, являющихся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 июля 2023, 8:33
#
А как же это так? Гос банк и не хочет выполнять указания НБУ — ай ай ! И шо? даже рожкова ничего не может поделать с этим «вопиющим» фактом?
+
0
financialGenius
financialGenius
27 июля 2023, 11:30
#
Конечно может , она сейчас очень обеспокоена что банки не слушаются НБУ в вопросах касающиеся изношенных купюр , ну и не только
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