Укрэксимбанк с 25 июля не принимает на инкассо изношенную валюту

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Изношенная валюта

«Сообщаем, что с 25 июля 2023 года меняются тарифы комиссионного вознаграждения за РКО для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей», — говорится в сообщении.

Как информируют в банке, приостанавливается предоставление банковской услуги «Прием на инкассо изношенных, поврежденных банкнот иностранной валюты I группы классификатора иностранных валют НБУ и банкнот иностранных государств, изъятых из обращения».

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Напомним

НБУ ввел меры по урегулированию вопроса обмена изношенных банкнот иностранной валюты. В частности, приняты изменения в нормативно-правую базу, которыми отменен перечень признаков незначительного износа банкнот.

Кроме того, финучреждениям во время осуществления валютно-обменных операций запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, являющихся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.