Украина может возобновить экспорт и импорт электроэнергии из Румынии

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, согласовала распределение доходов от управления ограничениями между операторами систем передачи Украины и Румынии, предоставленными «Укрэнерго». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Что известно

Согласно условиям проекта Договора между ОСР двух стран предполагается, что доход (без НДС) от управления ограничениями на границе между Украиной и Румынией распределяется между НЭК «Укрэнерго» и CNTEE Transelectrica SA в соотношении 50% на 50%.

В Нацкомиссии пояснили, что принятое решение позволит урегулировать проведение экспортно-импортных операций электрической энергией через трансграничный переток по направлению Украина — Румыния.

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А также поможет стабилизировать энергосистему, поскольку создает условия для импорта электроэнергии из Румынии в дефицитные часы суток и экспорта в Румынию в часы, в которых имеется профицит электрической энергии.