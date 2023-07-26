К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 1 копейку в покупке, а в продаже подорожал на 1 копейку.
Курс валют на вечер 26 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 26 июля
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Закрытие 26 июля
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,46/40,85
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40,45/40,86
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1/1
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,85−37,50 грн. Евро покупают за 40,90 грн, а продают за 41,70 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,47−37,56, евро — 41,53−41,73 грн.
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Источник: Минфин
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