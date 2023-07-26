Курс валют на вечер 26 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 1 копейку в покупке, а в продаже подорожал на 1 копейку.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валюта Открытие 26 июля Закрытие 26 июля Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,46/40,85 40,45/40,86 1 /1

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,85−37,50 грн. Евро покупают за 40,90 грн, а продают за 41,70 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,47−37,56, евро — 41,53−41,73 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.