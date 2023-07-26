Суд ЕС отменил санкции против Пшонки и его сына — Bloomberg

Суд Европейского Союза аннулировал решение Совета Е С от 3 марта 2022 года о продлении санкций против бывшего генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема. Об этом сообщает Bloomberg.

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Генеральный суд ЕС заявил, что отменил решение о введении санкций против Пшонки и его сына Артема, ссылаясь на ошибки в оценке и сомнения в том, что они основывались на достаточно «твердой фактической основе».

В своем решении Суд Е С отметил , что не было понятно, убедился ли блок в том, что украинская судебная администрация уважает право на защиту в местном уголовном производстве.

Санкции против Пшонки и его сына

Пшонка и его сын впервые попали под санкции ЕС в 2014 году как лица, привлеченные к уголовной ответственности в Украине за «хищение украинских государственных средств и их незаконное перемещение за пределы Украины».

Пшонка работал генеральным прокурором Украины во времена беглого президента Виктора Януковича. Как и Янукович Пшонка и его сын бежали из страны в Россию и находятся в розыске в Украине.