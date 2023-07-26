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26 июля 2023, 16:05 Читати українською

Банки ожидают дальнейшего повышения стоимости депозитов населения

Почти все финансовые учреждения сообщили о росте объема средств клиентов во ІІ квартале, вместе с тем объем оптового фондирования уменьшается с начала полномасштабного вторжения. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса банков об условиях фондирования.

Почти все финансовые учреждения сообщили о росте объема средств клиентов во ІІ квартале, вместе с тем объем оптового фондирования уменьшается с начала полномасштабного вторжения.
Фото: stockworld.com.ua

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Определяющим фактором роста объема средств клиентов стал более высокий уровень процентных ставок по депозитам. Дополнительные факторы — регуляторные требования, предложение от бизнеса и намерения финучреждений изменить структуру фондирования.

Ожидание банков

Банки в дальнейшем ожидают роста объема обязательств в ІІІ квартале за счет поступления средств от населения и бизнеса. Только 14% респондентов планируют привлекать оптовое фондирование в будущем. Это самый низкий показатель за все время опроса, внедренного в 2021 году.

Читайте: Банкиры рассказали, когда начнут резать доходность депозитов

Средняя стоимость фондирования во ІІ квартале, по оценкам банков, выросла. О росте ставок по депозитам для домохозяйств отметили рекордные 95% респондентов. Доля ответов на удорожание вкладов бизнеса меньше и снизилась в течение квартала.

Банки в основном ожидают дальнейшего повышения стоимости депозитов населения в ІІІ квартале, в то же время средства бизнеса могут стать дешевле. Цена оптового фондирования несколько вырастет.

Доля фондирования в валюте снизилась, в то же время значительная часть респондентов и дальше ожидает ее снижения.

Срочность фондирования повышается второй квартал подряд, и банки ожидают сохранения этой тенденции в следующие 12 месяцев.

Второй квартал подряд 80% респондентов отмечают увеличение общего объема их капитала за последние 12 месяцев — рост ожидают почти три четверти опрошенных. Тренд длится два квартала подряд после года отрицательных оценок.

Респонденты в очередной раз назвали прибыльность единственным фактором увеличения объема капитала в последующие 12 месяцев.

Стабильно высокая доля банков отметила рост стоимости капитала за последние 12 месяцев. Однако в дальнейшем банки ожидают некоторое удешевление капитала.

Методика опроса

Опрос проводился с 13 июня по 7 июля 2023 года среди менеджеров банков, ответственных за управление пассивами.

Ответы дали 26 финансовых учреждений, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 96%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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