В июне украинцы оставили официантам кафе и ресторанов «на чай» более 75 тыс. раз из-за сервиса безналичных чаевых Приватбанка. Это рекордный показатель с момента запуска этой технологии, сообщает пресс-служба банка.
В июне клиенты Приватбанка установили рекорд по цифровым чаевым
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Щедрые чаевые
Как отметили в банке, средняя сумма «благодарности» составила 99 грн. С начала 2023 года количество cashless-чаевых в заведениях питания достигло 369 тыс. Их общая сумма не уточняется.
Источник: Минфин
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