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26 июля 2023, 17:03 Читати українською

Nissan инвестирует 600 миллионов евро в подразделение Renault по производству электромобилей

Renault и Nissan финализовали соглашение по перезапуску своего альянса. Nissan инвестирует до 600 млн евро в Ampere — европейское подразделение Renault, которое будет специализироваться на производстве электромобилей. При этом Nissan получит место в совете директоров компании. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе двух компаний.

Renault и Nissan финализовали соглашение по перезапуску своего альянса.
Фото: asia.nikkei.com

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По информации Reuters, Ampere может быть оценена в 10 млрд евро.

Nissan и Renault также рассматривают возможность запуска новых проектов в Латинской Америке, Индии и Европе.

Кроме того, компании собираются согласовать свои стратегии по электрификации автомобилей и развитию технологий с низким уровнем вредных выбросов.

Баланс перекрестного владения акциями

Они договорились изменить баланс перекрестного владения акциями друг друга — они будут владеть по 15% акций. В связи с этим Renault, которой сейчас принадлежит 43,3% акций Nissan, придется передать 28,4% акций в траст. Renault продолжит получать дивиденды от этих акций, пока они не будут проданы.

Траст сможет продать акции Nissan по поручению Renault, когда французская компания сочтет это нужным, но обязательства избавиться от ценных бумаг в течение определенного периода времени у французской компании нет.

Партнеры рассчитывают, что утвержденные планы будут полностью реализованы в четвертом квартале 2023 года.

«Подписанные сегодня договоренности позволяют нам перейти к следующей главе альянса. Они укрепляют наше давнее партнерство и максимизируют создание ценности для каждого члена альянса. Это также закладывает основы для нового сбалансированного, справедливого и эффективного управления», — заявил Жан-Доминик Сенар, глава операционного совета альянса.

Альянс

Альянс Renault и Nissan образовался в 1999 году, когда Renault спасла Nissan от банкротства. В 2016 году к ним присоединилась Mitsubishi, после того, как Nissan приобрел большой пакет акций японской фирмы, испытывавшей трудности. В совокупности три компании производят более 10% всех автомобилей в мире.

Напомним

«Минфин» писал, что в январе 2023 года Renault и Nissan договорились о крупнейшей реорганизации своего альянса.

Источник: Минфин
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