рф хочет выйти из МВФ. В Госдуму внесли законопроект

В Госдуму внесен законопроект о выходе россии из МВФ и Международного банка реконструкции и развития. Соответствующий проект авторства группы депутатов от КПРФ во главе с лидером Геннадием Зюгановым опубликован на сайте Госдумы, сообщает РБК .

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Законопроект предлагает признать утратившим силу постановление Верховной рады от 22.05.1992 года о вступлении россии в Международный валютный фонд (МВФ).

Авторы инициативы также предлагают денонсировать протокол о вступлении россии в члены Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциации развития, подписанный в Вашингтоне в 1992 году.

В пояснительной записке написано, что такую меру обосновывают политикой, которую МВФ проводит в отношении россии, а также «санкционной политикой, особенно усилившейся с февраля 2022 года по требованию руководства США и его сателлитов».

«Вступив в МВФ, страна потеряла суверенитет и превратилась в колонию». «Пребывание россии в МВФ не помогло предотвратить принятие против россии „санкций“ (односторонних экономических мер), которые явно противоречат основным целям и принципам этой организации. Соответственно, россии не имеет смысла продолжать участвовать в МВФ», — говорится в пояснительной записке к проекту .

Между тем, по информации РБК, в феврале 2023 года заместитель главы российского МИД Александр Панкин заявил, что россия не собирается прекращать участие в МВФ, поскольку участие в его деятельности имеет важное «имиджевое значение», а также открывает доступ к «передовой международной финансовой экспертизе» .

Также москва заинтересована в продолжении участия в МВФ из-за «привлечения к процессу согласования глобальных экономических инициатив и проектов», добавил Панкин.

Кроме того, он отверг идею отказа россии от членства во Всемирной торговой организации (ВТО). Выход из организаций может привести к искусственной самоизоляции государственной экономики.