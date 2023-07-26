Кабмин выделил 40 миллиардов для инвестиций в украинских производителей беспилотников

Кабинет министров выделил 40 млрд грн на 2023 год, которые инвестируют в украинских производителей беспилотников. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме, посвященном годовщине проекта «Армия дронов».

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«Год назад по инициативе Президента Владимира Зеленского UNITED24 мы собрали более 4 млрд грн, которые инвестировали в украинских производителей беспилотников. К тому времени их было меньше десятка. Сегодня это более 40 компаний, у которых есть контракты с государством, а производство БПЛА выросло в десятки раз», — заявил премьер-министр.

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Он также напомнил, что правительство устранило таможенные барьеры для ввоза запчастей и комплектаций, подняло долю прибыли производителей БПЛА до 25%, а также приняло решение, которое будет способствовать массовому производству боеприпасов для дронов.

«Видео работы украинских беспилотников по уничтожению российской техники — это лучший результат и свидетельство наших совместных действий с украинскими производителями. Благодарю всех, кто приближает нашу победу!» — подчеркнул Шмыгаль.