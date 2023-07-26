По состоянию на 1 июля 2023 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1097,7 млрд грн, что на 29,0 млрд грн превышает показатель по состоянию на 1 июня и на 46, 2 млрд грн больше, чем было на 1 января 2023 года. Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.
За полгода сумма вкладов физлиц в банках Украины выросла на 46,2 миллиарда
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Вклады физлиц
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало июля 2023:
- вклады в национальной валюте — 701,1 млрд грн;
- вклады в иностранной валюте — 396,6 млрд. грн.
Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 июля 2023 года составила 3,1%, а сумма их вкладов составила 128,7 млрд грн (11,7% от общей суммы вкладов (вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 г.) года).
Напомним
Все банки являются участниками Фонда гарантирования вкладов. По состоянию на 1 июля 2023 г. в реестре участников Фонда насчитывалось 65 банков.
Источник: Минфин
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