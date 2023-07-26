За полгода сумма вкладов физлиц в банках Украины выросла на 46,2 миллиарда

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 июля 2023 года составила 3,1%, а сумма их вкладов составила 128,7 млрд грн (11,7% от общей суммы вкладов (вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 г.) года).

Напомним

Все банки являются участниками Фонда гарантирования вкладов. По состоянию на 1 июля 2023 г. в реестре участников Фонда насчитывалось 65 банков.