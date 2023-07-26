Банки впервые с начала полномасштабной войны заявили о росте спроса на потребительские кредиты

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Как отметили в НБУ, последний рост спроса фиксировали еще в четвертом квартале 2021 года.

Согласно оценкам банков, и корпоративный, и розничный кредитные портфели будут расти в последующие 12 месяцев.

Спрос на кредиты предприятиям растет в большей степени со стороны малого и среднего бизнеса, а на ипотеку спрос увеличивается третий квартал подряд.

Уровень одобренных заявок на кредиты бизнеса увеличился впервые с начала полномасштабной войны, хотя для крупных предприятий этот показатель продолжает сокращаться.

Банки смягчают стандарты кредитов домохозяйствам, поэтому количество одобренных заявок по займам населению также увеличивается. Главный фактор смягчения стандартов для ипотечного кредитования — конкуренция между банками, а для потребительского — положительные ожидания платежеспособности потребителей.

Методика опроса

Опрос проводился с 13 июня по 7 июля 2023 года среди кредитных менеджеров банков. Ответы дали 26 финансовых учреждений, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 96%.