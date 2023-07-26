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26 июля 2023, 13:22 Читати українською

Самые выгодные и актуальные инвестиционные возможности настоящего на LVIV INVEST FORUM

Приглашаем на самое ожидаемое событие года для инвесторов — LVIV INVEST FORUM, которое состоится 11 августа. Этот форум является исключительной возможностью получить ценные инсайты по наиболее выгодным и актуальным инвестиционным возможностям, которые предлагает современный мир.

Участники форума смогут обсудить различные сферы инвестирования, в частности восстановление Украины, фондовый рынок, коммерческую недвижимость, земельные инвестиции, гостинично-развлекательную недвижимость, жилую недвижимость, инвестиции в ИТ и M&A соглашения, криптовалюту и франшизы. Расширяя свои знания в этих областях, участники смогут сделать обоснованные инвестиционные решения и добиться финансового успеха.

На конференции поговорим о:

📌 ВОССТАНОВЛЕНИЕ УКРАИНЫ

Узнаете о восстановлении инфраструктуры и способах привлечения международных инвестиций. Взгляните на пути к успеху от успешных инвесторов, которые смогли построить свои богатства с нуля. Получите вдохновение, ценные советы и практические инструменты для достижения финансовой свободы.

📌 ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Получите прогнозы, анализ факторов воздействия, раскроете возможности и риски, познакомитесь с успешными стратегиями.

📌 ЗЕМЛЮ

Изучим потенциал украинского аграрного сектора, поговорим, как получать пассивный доход, определим особенности аренды и капитализации земли.

📌 ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Раскроем секреты самых интересных инструментов на рынке недвижимости — апарт- отелей, посуточной аренды, модульных комплексов, баз отдыха.

📌 ЖИЛИЩНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Инвестиционные управленческие комплексы, первичный и вторичный рынок, стратегии и подводные камни в 2023 году. Благодаря этой информации Вы сможете понять, как обеспечить стабильную прибыль и рост капитала.

📌 ИНВЕСТИЦИИ В ИТ, M&A СОГЛАШЕНИЯ

Определим какие продуктовые ИТ-компании популярны на рынке, поговорим о сервисах и SaaS-решениях. Раскроем все важные аспекты слияний и поглощений между компаниями, международными фондами.

📌 КРИПТОВАЛЮТА

Углубимся в инвестиции в криптовалюты, биржи и технологии, определим новые возможности и перспективы актива.

📌 ФРАНШИЗЫ

Узнаем секреты успеха франшизы широкого спектра (от 4000$ до 250000$).

На форуме будут выступать ведущие эксперты, среди которых стоит отметить Артура Лупашко, Егора Лесничего, Тараса Бачинского, Евгения Кудрявченко, Александра Лахтионова, Александра Редьку, Александра Черного, Дмитрия Карпиловского, Павла Бойко, Антона Дзюбу, Романа Кирилловича, Олеся Андрея Длигача, Яну Паладиеву, Дмитрия Суслова, Сергея Шапиренко, Осадчего Андрея, Осадчего Ивана, Романа Гавриша, Эрика Наймана, Игоря Ильчишена, Александра Руденко и многих других. Они будут делиться своим богатым опытом, давать ценные советы и практические инструменты, которые помогут участникам достичь финансовой независимости.

🔔 Не упустите эту уникальную возможность расширить свои горизонты в инвестиционном мире. Присоединяйтесь к нам на LVIV INVEST FORUM и станьте активной составляющей успеха инвестиционного сектора!

Подробную информацию о форуме и регистрации можно найти по ссылке.

Сделайте первые шаги к своему финансовому будущему!

Источник: Минфин
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