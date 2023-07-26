Инвесторы ждут решения ФРС, а МВФ улучшил прогноз роста экономики: что нужно знать утром

Фондовые индексы США выросли во вторник

S&P 500 прибавил 0,3%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,6%, а индекс Dow Jones — 0,1%.

Сохранению рыночного оптимизма в США способствовали сильные квартальные финансовые результаты американских промышленных гигантов 3M (+5,3%) и General Electric (+6,2).

Благодаря этому индекс Dow Jones продолжил расти 12-й день подряд, что является самой длинной серией роста за более чем шесть лет.

Между тем, после завершения основных торгов в США свои отчеты представили IT-гиганты Alphabet (+6%) и Microsoft (-3%). Первая сообщила о лучших, чем ожидалось квартальных результатах. С другой стороны, Microsoft разочаровала инвесторов замедлением роста доходов от облачных вычислений.

Рынки Азии в основном снижаются

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,2%, японский Nikkei упал на 0,1%, южнокорейский Kospi подешевел на 1,5%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,5% и 0,9% соответственно, а сингапурский STI вырос на 0,8%.

Инвесторы в Азии сохраняют сдержанный настрой в преддверии решения Федеральной резервной системы США по процентным ставкам.

Участники рынка ожидают, что американский регулятор снова повысит ставки на 0,25% до 5,5% — максимума с января 2001 года.

МВФ улучшил прогноз по глобальному экономическому росту

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что глобальная экономика вырастет в этом году на 3%. Предыдущий прогноз предполагал рост мирового ВВП на 2,8%.

Эксперты из МВФ отмечают, что пересмотр оценок связан с восстановлением сферы туризма после пандемии COVID-19, а также сильным глобальным рынком труда и сектором услуг.

При этом резкий рост потребительских цен и высокие процентные ставки являются главными рисками для экономик развитых стран.

Кроме этого, медленное восстановление экономики Китая после отмены строгих антиковидных ограничений также является одним из самых больших рисков на горизонте, считают в МВФ.

Между тем, по прогнозам МВФ, США — крупнейшая экономика мира — вырастет на 1,8% в этом году и на 1% в 2024 году. В Китае ожидается замедление темпов роста ВВП с 5,2% в этом году до 4,5% в 2024 году.

Banc of California собирается поглотить проблемный банк PacWest Bancorp

По данным Bloomberg, PacWest Bancorp будет поглощен его более мелким конкурентом — Banc of California, поскольку первый ищет способы, как оправиться от последствий банковского кризиса в США.

По словам представителей двух банков, часть активов объединенной компании после сделки будет продана с целью погашения займов на сумму около $13 млрд.

После новостей о слиянии банков акции Banc of California выросли на 22%, а бумаги PacWest упали на 27%, прежде чем отыграть часть потерь в ходе послерыночных торгов.

Ранее, в начале этого года, бегство вкладчиков ударило по нескольким региональным кредиторам США, что привело к краху трех банков в Калифорнии и одного в Нью-Йорке.

Все началось после того, как рост процентных ставок в США привел к снижению стоимости облигаций, которые банки активно покупали, когда ставки были низкими. Внезапные скачки снятия средств клиентами вынудили банки продавать эти облигации и фиксировать большие убытки.