Запуск Binance в Японии, вредоносная программа в App Store: что нового на рынке криптовалют

Binance анонсировала запуск биржи в Японии

До конца лета Binance вернется на японский рынок цифровых активов. Это заявил глава криптобиржи Чанпэн Чжао в ходе конференции WebX, сообщает Bloomberg.

В 2022 году компания приобрела торговую платформу Sakura Exchange BitCoin (SEBC), зарегистрированную FSA.

Генеральный менеджер Binance Japan Такеши Чино тогда заявил о намерении фирмы сотрудничать с регуляторами и развивать биржу в соответствии с местными требованиями.

Изначально планировалось, что площадка начнет работу 31 мая. Клиентам будут доступны до 30 криптовалют для спотовой торговли.

Чино допустил, что позднее платформа добавит в листинг стейблкоины. С 1 июня вступил в силу закон о «стабильных валютах», которые признаются «цифровыми деньгами».

В 2018 году Агентство финансовых услуг Японии (FSA) вынесло предупреждение Binance о необходимости получения лицензии для продолжения работы в стране. Тогда же регулятор ужесточил процесс проверки рисков при открытии новых криптовалютных бирж.

Ducati выпустит NFT на блокчейне от Ripple

Итальянский производитель мотоциклов Ducati выпустит коллекцию невзаимозаменяемых токенов на базе децентрализованной сети XRP Ledger от Ripple Labs.

Первый NFT компании представляет собой видеохронику эволюции логотипа Ducati с 1946 года. Подать заявку на доступ к списку ожидания можно с 26 июля на веб-сайте проекта.

Впервые компания объявила о выходе на крипторынок еще в 2022 году. Тогда производитель заключил партнерство с компанией Web3Pro.

«В течение следующих нескольких месяцев мы будет развиваться в цифровом пространстве за счет выпуска NFT и реализации других активностей, типичных для Web3-направления, которые уже актуальны в криптовалютном сообществе», — заявили представители Ducati.

Более подробная информация о проекте появится позднее.

В App Store нашли фишинговую программы для обхода двухфакторной аутентификации и кражи криптовалют

Эксперты SlowMist сообщили об обнаружении в App Store фишинговой программы, нацеленной на хищение пользовательских данных и криптовалют.

Вредонос имитирует легитимные приложения и таким образом оказывается на устройстве пользователя. Далее жертве предлагается ввести пароль от Apple ID. Получив эти данные, злоумышленники добавляют свои телефонные номера в список доверенных для прохождения двухфакторной аутентификации Apple.

Это позволяет им контролировать разрешения учетной записи и получать полный доступ к ее содержимому. Чтобы замаскировать активность, хакеры создают дополнительные Apple ID и пользуются средствами жертвы через функцию семейного доступа к аккаунту.

Эксперты предупреждают, что в случае атаки на криптокошелек, который прошел резервное копирование с помощью iCloud, пользователь может потерять цифровые активы.

Binance подала ходатайство для отмены иска от CFTC

Криптобиржа Binance и ее глава Чанпэн Чжао направили в суд ходатайство об отклонении поданной Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) жалобы в федеральный суд Чикаго.

23 марта 2023 года регулятор обвинил торговую платформу в нарушении правил торговли деривативами и работе без лицензии. Ведомство также утверждает, что компания была осведомлена о том, что ее клиентами являются подсанкционные лица.

Согласно заявлению, бывший директор по соблюдению нормативных требований Binance Сэмюэл Лим также намерен подать ходатайство об отклонении иска.

В настоящее время криптобиржа, Чжао и Лим должны до 27 июля представить свои ответы на жалобу CFTC. Они потребовали увеличить количество страниц в меморандумах, «учитывая сложность претензий и количество аргументов, которые ответчики ожидают привести в поддержку своих ходатайств об отклонении».

В CFTC заявляли, что Binance намеренно нарушала правила. В ответ на обвинения Чжао отметил, что претензии ведомства содержат «неполное изложение фактов», а его компания не согласна с характеристиками многих пунктов.