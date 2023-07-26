За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 460 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 243 680 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
460 российских оккупантов, 3 танка и 1 вертолет. Потери врага за 25 июля
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Потери врага
- личного состава — около 243 680 (+460) человек ликвидировано,
- танков — 4177 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 8136 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 4727 (+22) ед,
- РСЗО — 698 (+0) ед,
- средства ПВО — 457 (+3) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 311 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3993 (+16),
- крылатые ракеты — 1307 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7211 (+17) ед,
- специальная техника — 708 (+5).
Источник: Минфин
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