Гривна укрепилась к евро еще на 18 копеек. Курс НБУ

26 июля европейская валюта подешевела на 18 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 40,40 гривны за евро . По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Валютный рынок

25 июля НБУ установил официальный курс на уровне 40,58 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 16 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

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