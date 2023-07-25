Курс валют на вечер 25 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 16 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 25 июля Закрытие 25 июля Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,52/40,91 40,36/40,76 16/15

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,80−37,35 грн. Евро покупают за 40,90 грн, а продают за 41,65 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,37−37,42, евро — 41,42−41,65 грн.

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