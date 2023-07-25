В кассах банков увеличился оборот наличных — Нацбанк

В первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления наличных денег в кассы банков увеличились на 23,7%, выдачи наличных — на 17,5%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По данным регулятора, за первое полугодие 2023 года банки получили 1194,3 млрд грн наличных средств в кассах. Это на 23,7% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Объем выдачи наличных из касс банков за отчетный период составил 1 192,1 млрд грн, что на 17,5% больше, чем за первое полугодие 2022 года.

Наибольшими объемами наличные деньги из касс выдавали для (% от общего объема расходов):

операций клиентов с использованием платежных карт — 84,2%;

подкрепление операторов почтовой связи — 4,4%;

приобретение иностранной валюты у клиентов — 4,0%.

Наибольшими источниками поступлений наличных денег в кассах банков стали (% от общего объема поступлений):