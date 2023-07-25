В первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления наличных денег в кассы банков увеличились на 23,7%, выдачи наличных — на 17,5%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В кассах банков увеличился оборот наличных — Нацбанк
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По данным регулятора, за первое полугодие 2023 года банки получили 1194,3 млрд грн наличных средств в кассах. Это на 23,7% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Объем выдачи наличных из касс банков за отчетный период составил 1 192,1 млрд грн, что на 17,5% больше, чем за первое полугодие 2022 года.
Наибольшими объемами наличные деньги из касс выдавали для (% от общего объема расходов):
- операций клиентов с использованием платежных карт — 84,2%;
- подкрепление операторов почтовой связи — 4,4%;
- приобретение иностранной валюты у клиентов — 4,0%.
Наибольшими источниками поступлений наличных денег в кассах банков стали (% от общего объема поступлений):
- торговая выручка — 33,5%;
- операции клиентов с использованием платежных карт — 30,2%;
- выручка от всех видов услуг — 16,9%.
Источник: Минфин
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