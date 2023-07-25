Британские разработчики приложений подают против Apple иск на $1 млрд

Британские разработчики объединились для группового иска на $1 млрд против корпорации Apple. Об этом сообщает Reuters.

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В чем обвиняют Apple

Apple обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением из-за того, что компания взимает «антиконкурентную» комиссию в размере 30% от продаж приложений в iOS App Store. От этого также страдают пользователи, потому что эти средства можно потратить на исследования и улучшение приложения.

В случае победы в судебном процессе $1 млрд компенсации от Apple распределят между всеми разработчиками.