Британские разработчики объединились для группового иска на $1 млрд против корпорации Apple. Об этом сообщает Reuters.
Британские разработчики приложений подают против Apple иск на $1 млрд
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
В чем обвиняют Apple
Apple обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением из-за того, что компания взимает «антиконкурентную» комиссию в размере 30% от продаж приложений в iOS App Store. От этого также страдают пользователи, потому что эти средства можно потратить на исследования и улучшение приложения.
В случае победы в судебном процессе $1 млрд компенсации от Apple распределят между всеми разработчиками.
«Даже если бы комиссия была нулевой, вы все равно имели бы тот же App Store, потому что Apple не могла продать ни одного устройства без ценных программ, таких как Tinder, Spotify, Netflix, новостных программ, игровых программ
Комментарии