Кабмин определил размер разовых выплат ветеранам и жертвам нацистских преследований ко Дню Независимости

Кабинет министров принял постановление о социальной защите ветеранов войны и жертв нацистских преследований. Выплаты ко Дню Независимости граждане получат в размере от 450 до 3 100 грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление № 754 .

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Выплаты

Денежная помощь выплачивается до 24 августа 2023 года в следующем размере:

1. Лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группы — 3 100 грн;

II группы — 2 900 грн;

III группы — 2 700 грн;

2. Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания;

3. Лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной — 3 100 грн;

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4. Членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно пункту 1 статьи 10 закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, а также женам (мужчинам) умерших лиц с инвалидностью участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз — 650 грн.