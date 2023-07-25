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25 июля 2023, 15:39 Читати українською

Кабмин определил размер разовых выплат ветеранам и жертвам нацистских преследований ко Дню Независимости

Кабинет министров принял постановление о социальной защите ветеранов войны и жертв нацистских преследований. Выплаты ко Дню Независимости граждане получат в размере от 450 до 3 100 грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление № 754.

Кабинет министров принял постановление о социальной защите ветеранов войны и жертв нацистских преследований.
Фото: slovoidilo.ua

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Выплаты

Денежная помощь выплачивается до 24 августа 2023 года в следующем размере:

1. Лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

  • I группы — 3 100 грн;
  • II группы — 2 900 грн;
  • III группы — 2 700 грн;

2. Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания;

3. Лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной — 3 100 грн;

Читайте также: Изменения в выплатах ВПЛ: кто потеряет помощь от государства

4. Членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно пункту 1 статьи 10 закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, а также женам (мужчинам) умерших лиц с инвалидностью участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз — 650 грн.

Источник: Минфин
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