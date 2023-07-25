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25 июля 2023, 14:14 Читати українською

Совет по финансовой стабильности одобрил обновленную Стратегию развития финансового сектора Украины

Совет по финансовой стабильности (СФС) на очередном заседании 19 июля 2023 одобрил обновленную Стратегию развития финансового сектора Украины, разработка которой предусмотрена Меморандумом об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Совет по финансовой стабильности (СФС) на очередном заседании 19 июля 2023 одобрил обновленную Стратегию развития финансового сектора Украины, разработка которой предусмотрена Меморандумом об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом.
Фото: freepik.com

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Члены Совета договорились о проведении учреждениями-подписантами публичной презентации Стратегии и обнародовании в конце августа 2023 года.

Стратегия состоит из 5 разделов, содержащих информацию о текущем состоянии финансового сектора, его видении и миссии, 5 стратегических целей и мерах по их реализации, ожидаемые результаты и международные обязательства Украины в сфере финансовых услуг.

Предусмотренные Стратегией меры условно разделены на: краткосрочные меры, направленные на обеспечение стабильности, недопущение ухудшения ситуации в финансовом секторе и экономике в целом; среднесрочные мероприятия, которые станут основой для будущего восстановления и роста экономики.

Стратегические цели

Стратегическими целями обновленной стратегии определены: макроэкономическая стабильность, финансовая стабильность, ориентация финансовой системы на восстановление страны, современные финансовые услуги, институциональная способность регуляторов и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Системные риски финансового сектора

Также на заседании члены СФС рассмотрели системные риски финансового сектора. В целом, риски находятся на умеренном и контролируемом уровне, кроме геополитического. Война затягивается, в то же время помощь Украине становится более системной.

Мировой экономике удалось избежать рисков глобальной рецессии, однако экономический рост основных стран-партнеров будет происходить медленно. Темпы роста глобальной торговли будут оставаться низкими.

Отмечается, что экономика Украины постепенно восстанавливается, однако остается уязвимой к рискам безопасности, потребительская инфляция снижается быстрее, чем ожидалось.

Государственные финансы в хорошем состоянии, прежде всего, благодаря международной поддержке. Валютный рынок находится в достаточно устойчивом и равновесном состоянии, комфортный уровень международных резервов создает запас прочности для постепенного смягчения валютных ограничений.

Банковская система сохраняет высокую ликвидность и прибыльность. По результатам оценки продолжающейся устойчивости будет разработан план отмены пруденциальных послаблений и дальнейшего внедрения регуляторных требований. В приоритете — введение новых требований к достаточности капитала, возврат к внедрению отложенных мер и возобновление требований к формированию буферов капитала.

СФС

Совет по финансовой стабильности создан в марте 2015 года указом президента Украины и является форумом для профессионального обсуждения системных рисков, угрожающих финансовой стабильности государства.

Источник: Минфин
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