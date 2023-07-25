На фоне бума искусственного интеллекта производитель микросхем TSMC построит новый завод на Тайване за $2,9 миллиарда

Тайваньский производитель микросхем TSMC планирует инвестировать почти 90 миллиардов тайваньских долларов ($2,87 млрд) в современное упаковочное предприятие на севере Тайваня. Об этом сообщает Reuters.

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«Чтобы удовлетворить потребности рынка, TSMC планирует создать современный завод в научном парке Тонглуо», — говорится в заявлении компании.

На прошлой неделе генеральный директор Си Си Вэй заявил, что TSMC не в состоянии удовлетворить спрос клиентов, вызванный бумом искусственного интеллекта (ИИ), и планирует приблизительно удвоить свои мощности для усовершенствованной упаковки, что предполагает размещение нескольких чипов в одном устройстве, снижая дополнительные затраты на более мощные вычисления.

«Мы увеличиваем наши мощности как можно скорее. Мы ожидаем, что это усиление будет выпущено в следующем году, вероятно, ближе к концу следующего года», — добавили в компании.

Крупнейший в мире контрактный производитель микросхем TSMC заявил, что ее позиция как ведущего производителя микросхем ИИ — в том числе для разработчиков микросхем Nvidia Corp и Advanced Micro Devices — не компенсировала более широкую слабость конечного рынка, поскольку мировая экономика восстанавливается медленнее, чем ожидалось.

Администрация научного парка Tongluo официально одобрила заявку TSMC на аренду земли.

В TSMC сообщили, что новый завод в северном округе Мяоли создаст около 1500 рабочих мест.