Worldcoin запустил свой токен, приток средств в фонды прервался: что нового на рынке криптовалют

Worldcoin запустил собственный токен

Криптовалютный проект Worldcoin, созданный основателем ChatGPT Сэмом Альтманом, запустил собственный токен WLD.

О листинге новой монеты сообщили многие крупные криптобиржи, включая Binance, Bybit и OKX. При этом в Worldcoin отметили, что актив не будет доступен на территории США из-за нормативной неопределенности.

Пользователи смогут получить WLD при прохождении верификации, а также за участие в бета-тестировании проекта. Разработчики пообещали поделиться более точной токеномикой проекта в ближайшее время.

Основной продукт Worldcoin — протокол World ID — основан на доказательствах с нулевым разглашением. Он представляет собой мобильный инструмент, позволяющий людям пройти идентификацию, не жертвуя анонимностью. Помимо биометрических данных, пользователи могут воспользоваться номером телефона для подтверждения личности.

Binance US занималась накруткой объемов торгов — WSJ

Во время запуска американского подразделения Binance в 2019 году за первый час объем торгов биткоином превысил $70 000. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно заметке главы компании Чанпэна Чжао, с которой ознакомились журналисты, спрос исходил не от внешних трейдеров, а от самой платформы.

В WSJ заявили, что такая ситуация может сигнализировать о «фиктивной торговле», поэтому регуляторам сложно оценить глубину рынка.

5 июня Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Binance и Чжао. Ведомство выдвинуло 13 обвинений, в том числе о продаже незарегистрированных ценных бумаг. 6 июня регулятор направил ходатайство о заморозке цифровых активов американского подразделения биржи.

Еще в 2022 году ведомство заинтересовалось связанными с Чжао торговыми фирмами. Одной из них стала Sigma Chain, которая являлась маркетмейкером и, по данным SEC, принадлежала самому Чжао.

В WSJ отметили, что Sigma управляла десятками учетных записей на платформе. По утверждению регулятора, на следующий день после запуска Binance.US фиктивные сделки между счетами маркетмейкера и сотрудникам биржи составили почти 70% объема торгов.

Представители компании полностью отрицают причастность к подобной деятельности.

«Мы твердо убеждены, что обвинения SEC в отношении фиктивной торговли совершенно необоснованны и строятся на фундаментальном непонимании фактов и неправильном применении соответствующего закона», — заявили в Binance.US.

Приток средств в криптофонды прервался спустя месяц

Отток средств из криптовалютных инвестиционных продуктов с 15 по 21 июля составил $6,5 млн против притока в $137,4 млн неделей ранее. Такую оценку привели аналитики CoinShares.

За предыдущие четыре недели объем поступлений достиг $742 млн — крупнейшая волна с четвертого квартала 2021 года.

Торговая активность сократилась вдвое — до $1,2 млрд.

Фокус инвесторов на цифровом золоте не претерпел значимых изменений. Из биткоин-продуктов вывели $13 млн против притока в $139,8 млн неделей ранее.

Из структур, которые позволяют открывать шорт по первой криптовалюте, клиенты забрали $5,5 млн против $3,2 млн в предыдущий отчетный период. Негативная динамика продолжилась тринадцатую неделю подряд. Доля AUM подобных продуктов относительно «лонговых» альтернатив цифрового золота опустилась до минимальных с июня 2022 года 0,4%.

Ethereum-фонды отразили приток в размере $6,6 млн против оттока в $1,6 млн в предыдущий отчетный период. По мнению аналитиков, отношение инвесторов к активу стало «постепенно меняться».

В остальных альткоинах также наблюдалась позитивная динамика. Исключение составили продукты на основе их корзины (-$0,4 млн).

Фонды на базе Solana, Uniswap и Polygon привлекли $1,1 млн, $0,7 млн и $0,7 млн соответственно. Темпы поступлений в XRP-продукты усилились с $0,1 млн неделей ранее до $2,6 млн.

Катализатором стала частичная победа Ripple в суде против SEC. В тот день XRP за час подорожал на 24%. За последние 11 недель приток средств в продукты на базе токена достиг $6,8 млн (~8% от AUM).

Банки Южной Кореи изучат альтернативу стейблкоинам и CBDC

Южнокорейские Hana Bank и Woori Bank приступили к изучению так называемых токенов депозитных сертификатов. Учреждения видят в них альтернативу стейблкоинам и CBDC. Об этом сообщает Maeli Business News Korea.

Токенизированные депозитные сертификаты могут стать заменой обычным наличным и вкладам в банках без негативного влияния на финансовую систему. Подобные продукты потребуют KYC по тем же стандартам, что и любая услуга учреждений, согласно отчету Woori Bank.

Hana Bank планирует в скором времени выпустить аналогичное исследование.

Интерес к вышеупомянутым инструментам аналитики связали с негативной реакцией регуляторов на проблемы ряда стейблкоинов в прошлом году.

«Токенизированные депозитные сертификаты воспринимаются банками как надежный актив, поскольку они не отличаются от существующей системы», — говорится в отчете.

Продукт потенциально может быть совместим с CBDC. Оба учреждения участвуют в проверке такой возможности в тестировании под эгидой Банка Кореи.