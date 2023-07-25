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25 июля 2023, 10:07 Читати українською

Фондовые индексы США растут, а власти Китая объявили о новых мерах поддержки экономики: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Американские индексы США выросли в понедельник

S&P 500 прибавил 0,4%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,2%, а индекс Dow Jones — 0,5%.

Инвесторы в США сохраняют оптимистичный настрой в преддверии выхода отчетов крупных технологических компаний. Сегодня о своих финансовых результатах сообщат Alphabet (материнская компания Google) и Microsoft.

Между тем, главным событием этой недели станет заседание комитета Федеральной резервной системы США, которое начнется уже завтра. Ожидается, что американский регулятор повысит процентные ставки на 0,25%.

Тем не менее по данным CME Group, рынок закладывает 83%-ю вероятность того, что ФРС повысит ставки в последний раз в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут, кроме Японии

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня примерно на 1,5%, южнокорейский Kospi прибавил 0,1%, сингапурский STI увеличился на 0,3%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли 2% и 3,3% соответственно, а японский Nikkei снизился на 0,3%.

Все из-за обещаний властей Китая усилить меры экономической поддержки в стране.

Акции китайских застройщиков стремительно растут

Основные фондовые индексы, отслеживающие акции китайских застройщиков — Hang Seng Mainland Properties и CSI 300 Real Estate выросли сегодня на 12% и 7% соответственно.

В лидерах сегодняшнего роста бумаги крупнейших застройщиков Китая, таких как: Longfor Group (+23%), Seazen Group (+19%), KWG Group (+19%), Sunac China (+15%) и Country Garden (+14%).

Стремительный рост акций представителей китайского сектора недвижимости начался после того, как высшее руководство Китая пообещало усилить меры поддержки экономики, сосредоточив внимание на повышении внутреннего спроса.

Инвесторы в регионе ожидают, что новые заявления властей Китая, в частности, могут означать, что в ближайшее время будут предприняты дополнительные шаги по стабилизации китайского рынка недвижимости.

Ранее, инвесторы опасались углубляющегося долгового кризиса в секторе недвижимости Китая, поскольку появились новые признаки финансовых проблем у застройщиков, поддерживаемых государством.

Экономисты все еще видят высокую вероятность начала рецессии в США

Согласно исследованию Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE), подавляющее большинство экономистов по-прежнему видит 50%-ю вероятность того, что в США начнется рецессия в течение следующих 12 месяцев.

Тем не менее результаты опроса оказались более оптимистичными, чем несколько месяцев ранее.

Апрельский опрос экономистов показывал, что почти половина опрошенных предполагали более чем 50%-ю вероятность начала рецессии в США.

Медленное, но неуклонное снижение инфляции в сочетании с устойчивостью американского рынка труда несколько улучшило ожидания экономистов относительно вероятности возможного начала рецессии в США, пишет Fox News.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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