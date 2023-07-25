За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 600 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 243 220 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
600 российских оккупантов, 12 танков и 14 БПЛА. Потери врага за 24 июля
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 243220 (+600) человек ликвидировано,
- танков — 4174 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 8131 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 4705 (+30) ед,
- РСЗО — 698 (+1) ед,
- средства ПВО — 454 (+2) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3977 (+14),
- крылатые ракеты — 1307 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7194 (+12) ед,
- специальная техника — 703 (+5).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии