Маск вернул себе первое место в рейтинге Forbes богатейших людей мира

Основатель Tesla и SpaceX, владелец Twitter Илон Маск вернул себе первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes, который обновляется в режиме реального времени.

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Акции Tesla

В понедельник акции Tesla подорожали на 2,5% после того, как компания заявила, что предоставит кредит на семь лет покупателям своих электрокаров. Благодаря этому Маск, которому принадлежит около 23% компании (в акциях и опционах), стал богаче на $4,1 млрд, подсчитал Forbes.

Состояние Маска сейчас оценивается в $241 млрд, таким образом, он сместил с первого места главу группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно.

Состояние французского бизнесмена и его семьи Forbes оценивает в $234,6 млрд. Третье место в списке самых богатых людей занимает основатель Amazon Джефф Безос с $151,9 млрд.

Напомним

На прошлой неделе Маск переместился на второе место в рейтинге после того, как акции Tesla упали за неделю более чем на 7%. Это произошло после того, как производитель электрокаров опубликовал квартальный отчет, который разочаровал инвесторов.